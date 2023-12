写真:古橋は6試合ぶりのゴールとなるか

現地時間12月23日から24日にかけて、スコティッシュ・プレミアシップ第19節の6試合が行われる。首位セルティックと2位レンジャーズの勝ち点差は2ポイントに縮まっており、今節の結果次第では順位が入れ替わる可能性もある。2連敗中のセルティックにとっては正念場となる。

◉注目カード

■セルティック vs リヴィングストン

前々節、前節と敗れ、10年ぶりのリーグ戦連敗を喫したセルティックはリヴィングストンをホームに迎えての一戦。これまでの結果、そしてホームゲームであることを考えると、絶対に勝利を挙げなければならない一戦となるだけに、立ち上がりから果敢に攻め込み、早めに先制して主導権を握りたいところだろう。心配なのはリーグ戦5試合連続でゴールから見放されている古橋亨梧の状態だ。これ以上、得点から見放されるようだと、サポーターからの批判の声も噴出するはず。良きパートナーである前田大然が前節、復帰したことが好影響をもたらすことに期待したい。

■マザーウェル vs レンジャーズ

レンジャーズはリーグカップ戦決勝を戦った影響で前節の試合が延期になっているが、一方で現地時間12月20日には第12節順延分の試合を戦い、2-0で勝利。消化試合が1試合少ないながらも、首位セルティックとの勝ち点差を2まで縮めた。首位の背中が見えているだけに、引き続き勝利を重ねておきたいところだ。マザーウェルは第5節以降、勝利から見放されて11位に沈んでいるチームであり、通算対戦成績でも53勝18分け4敗と大きく勝ち越しているだけに、確実に3ポイントを手にしておきたい。

■ハーツ vs セント・ミレン

前節セルティックに黒星を付けた3位ハーツは、4位セント・ミレンとの直接対決に挑む。ともに勝ち点26同士であるだけに、勝利してポイント差を広げたい一戦となる。勝利した前節の試合で出場機会がなかった小田裕太郎、田川亨介は、どんな形であれホームの観客の前でアピールしたいところだ。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第19節 試合日程

12月24日(日)

0:00 ロス・カウンティ vs ハイバーニアン

0:00 キルマーノック vs セント・ジョンストン

0:00 ハーツ vs セント・ミレン

0:00 ダンディー vs アバディーン

0:00 セルティック vs リヴィングストン

21:00 マザーウェル vs レンジャーズ

※時刻はすべて日本時間