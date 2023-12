Königin Elizabeth befürchtete, dass ein Tod in Schottland das Prozedere der Beerdigung und des Abschiednehmens „schwierig“ machen würde.

Die Monarchin verstarb am 8. September 2022 auf ihrem geliebten Anwesen Balmoral, nachdem sie ihre jährliche Sommerpause verlängert hatte. Ihre Familie musste sie allerdings überreden, an dem Ort zu bleiben, an dem sie sich am glücklichsten fühlte, anstatt sich während ihrer Familientage um die Logistik zu kümmern.

In der kommenden BBC One-Dokumentation ‚Charles III: The Coronation Year‘, die am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) ausgestrahlt wird, sagte die Tochter der verstorbenen Königin, Prinzessin Anne: „Wir haben es immer genossen, in Balmoral zu sein. Wir haben dort in unserer Jugend viel Zeit verbracht und ein Großteil davon war wahrscheinlich ein unabhängigeres Leben als anderswo. Ich glaube, es gab einen Moment, in dem sie das Gefühl hatte, dass es schwieriger werden würde, wenn sie in Balmoral sterben würde. Ich denke, wir haben versucht, sie davon zu überzeugen, dass das nicht Teil des Entscheidungsprozesses sein sollte. Also hoffe ich, dass sie das am Ende richtig fand, denn wir empfanden es als richtig.“

Die Princess Royal – die das einzige andere Mitglied der königlichen Familie in Balmoral war, als klar wurde, dass die Königin in ihre letzten Stunden eintritt – erinnerte sich auch an das Gefühl der „Erleichterung“, das sie während der Beerdigung ihrer Mutter verspürte. Über den Moment, als während des Gottesdienstes in der St. George‘s Chapel auf Schloss Windsor die Krone, der Reichsapfel und das Zepter vom Sarg der Königin entfernt wurden, sagte sie: „Als er die Krone vom Sarg nahm, fühlte ich ein seltsames Gefühl der Erleichterung. Irgendwie war es das, fertig. Diese Verantwortung wird weitergegeben.“ Die 73-jährige Royal lobte ihren Bruder, König Charles, für die Leichtigkeit, mit der er sich an seine neue Rolle gewöhnt hat. Sie sagte: „Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob sich irgendjemand wirklich auf diese Art von Veränderung vorbereiten kann, zumindest nicht einfach. Und dann passiert die Veränderung und du denkst: ‚Okay, ich muss jetzt weitermachen.‘“ Und Anne lobte Königin Camilla für die „hervorragende“ Unterstützung, die sie dem König bietet. Sie sagte: „Ich kenne sie schon lange. Ihr Verständnis für die Rolle und wie viel Unterschied sie für den König macht, war absolut herausragend. Diese Rolle ist nichts, was in ihrer Natur liegt, aber sie macht sie wirklich gut. Sie sorgt für diese Veränderung der Geschwindigkeit und des Tons, das ist genauso wichtig.“