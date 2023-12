Dick Van Dyke fängt beim Einkaufen an zu singen und zu tanzen.

Jane Seymour hat erzählt, wie sie den ‚Mary Poppins‘-Schauspieler im Supermarkt traf und es liebte, wie er den Laden in „seine Bühne“ verwandeln und andere Käufer unterhalten konnte.

In der CBS-Sondersendung ‚Dick Van Dyke 98 Years of Magic‘ erinnert sich Jane: „Ich ging in den örtlichen Supermarkt, schob einen Einkaufswagen und sah Dick Van Dyke. Nun, natürlich fragte ich mich, ob er es wirklich war, aber dann umringten ihn die Leute, und er brach plötzlich in ein kleines Lied und einen kleinen Tanz aus. Ich fand es erstaunlich. Aber wie auch immer, ich ging am nächsten Tag zurück, und er war wieder da, und ich fragte: ‚Was ist los?‘ Und er sagte: ‚Meine Frau braucht immer etwas. Sie schickt mich jeden Tag raus.‘ Er liebte es. Er hat den Supermarkt zu seiner Bühne gemacht.“ Die 72-jährige Schauspielerin lobte ihren ‚Buttons: A Christmas Tale‘-Co-Star auch für die „erstaunlichen“ Anstrengungen, die er an Halloween unternimmt. Sie sagte: „Er macht übrigens auch das erstaunlichste Halloween-Spukhaus, das du je gesehen hast. Es ist eine komplette Produktion. Und ich habe ihn vor ein paar Wochen dort gesehen, und oh mein Gott, es war so cool.“

In dem Special sprach Dick aber auch über seine Traurigkeit darüber, dass er eine Reihe seiner alten Freunde überlebt hat. Er ist dennoch froh, dass er immer noch kein Problem damit habe, neue Bindungen zu potenziellen Freunden aufzubauen. Der 98-jährige Star sagte: „Ich hatte einmal einen Haufen Freunde dort, um nette Dinge zu sagen, aber Mary Tyler Moore, Morey Amsterdam und Rose Marie, Carl Reiner, Norman Lear – all die Leute, die ich immer geliebt habe und mit denen ich verbunden war, sind weg, also muss ich neue Freunde finden. Ich freue mich, sagen zu können, dass die Leute zu mir kommen. Ich muss nicht auf die Suche gehen.“