Vin Diesel hat die Vorwürfe seiner ehemaligen Assistentin wegen sexueller Körperverletzung „kategorisch zurückgewiesen“.

Der ‚Fast and the Furious‘-Darsteller wird von Asta Jonasson verklagt, die behauptete, der 56-jährige Star habe im September 2010 in seiner Suite im St. Regis Hotel in Atlanta „ihren Körper belästigt“. Diesels Anwalt hat die Behauptungen nun als „haarsträubend“ bezeichnet.

Bryan Freedman sagte gegenüber ‚Variety‘ in einem Statement: „Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass Vin Diesel diese Behauptung kategorisch in ihrer Gesamtheit bestreitet. Dies ist das erste Mal, dass er von dieser mehr als 13 Jahre alten Behauptung eine Mitarbeiterin hört, die neun Tage im Job war. Es gibt klare Beweise, die diese haarsträubenden Behauptungen vollständig widerlegen.“

In einer Beschwerde, die Asta am Donnerstag (21. Dezember) in Los Angeles eingereicht hat und die dem Magazin ‚Vanity Fair‘ vorliegt, behauptet die Ex-Mitarbeiterin, dass Vin sie in seine Suite eingeladen habe, nachdem er von einem Club mit Hostessen zurückgekommen war, und dann, als der Rest der Gruppe gegangen war, soll er sie an den Handgelenken gepackt und auf das Bett gezogen, ihre Brust begrapscht und geküsst haben, „trotz ihrer Bitten“, dass er aufhören solle. In der Klage heißt es weiter: „Frau Jonasson hatte Angst, ihren Vorgesetzten noch gewaltsamer abzulehnen, da sie wusste, dass es sowohl für ihre persönliche Sicherheit als auch für die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes entscheidend war, ihn aus diesem Raum herauszuholen. Aber diese Hoffnung starb, als Vin Diesel auf die Knie fiel, Frau Jonassons Kleid in Richtung ihrer Taille schob und ihren Körper belästigte, indem er mit seinen Händen über Frau Jonassons Oberschenkel fuhr, einschließlich ihrer Innenschenkel.“ Asta sagt, dass sie an diesem Punkt von Vin weggerannt und ins Badezimmer gegangen sei, aber er soll sie gegen eine Wand gedrückt und ihre Hand auf sein erigiertes Glied gelegt haben, als er sich selbst berührte. In der Klage heißt es weiter: „Verängstigt schloss Frau Jonasson ihre Augen und versuchte, sich von dem sexuellen Übergriff zu distanzieren und ihn nicht zu verärgern.“

Asta war zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls Absolventin der Filmhochschule in Los Angeles. Sie war angeheuert worden, um für Vins Firma One Race zu arbeiten, während sein Film ‚Fast Five‘ gedreht wurde. Vins Schwester, Samantha Vincent, kümmerte sich angeblich um die Beendigung von Astas Arbeitsverhältnis, die nur zwei Wochen dauerte, und wird in der Klage ebenfalls als Beklagte genannt. In der Klage heißt es: „Für sie war klar, dass sie gefeuert wurde, weil sie nicht mehr nützlich war – Vin Diesel hatte sie benutzt, um seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, und sie hatte sich seinen sexuellen Übergriffen widersetzt.“ Asta klagt auch wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie wegen vorsätzlicher Zufügung von emotionalem Leid, einem feindseligem Arbeitsumfeld, einer unrechtmäßigen Kündigung und Vergeltungsmaßnahmen.