Mike Nussbaum ist im Alter von 99 Jahren gestorben.

Der erfahrene Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Gentle Rosenberg in ‚Men in Black‘ bekannt war, verstarb am Samstagmorgen (23. Dezember) in seinem Haus in Chicago, weniger als eine Woche vor seinem 100. Geburtstag.

Seine Tochter Karen gab gegenüber ‚TMZ‘ bekannt, dass sie an seiner Seite war, als er an Altersschwäche im Bett starb. Sie fügte hinzu: „Es war seine Zeit.“ Mike, der einer der ältesten noch lebenden Schauspieler in der Branche war, wurde ein Jahr lang bis zu seinem Tod in einem Hospiz betreut.

Der Stars trat auch in Filmen wie ‚Fatal Attraction‘, ‚Field of Dreams‘, ‚Desperate Hours‘, ‚House of Games‘, ‚Things Change‘ und ‚Gladiator‘ auf, wobei sein letzter großer Leinwandauftritt 2020 in ‚Tom of Your Life‘ erfolgte. Im Fernsehen war Mike in Filmen wie ‚Frasier‘, ‚Cupid‘, ‚Akte X‘, ‚Early Edition‘ und ‚The Commish‘ zu sehen, und er war auch ein produktiver Bühnenschauspieler, unter anderem trat er im Alter von 95 Jahren in einer Produktion von ‚Hamlet‘ auf.

Der Schauspieler, der mit seiner verstorbenen ersten Frau Annette Brenner drei Kinder hatte, schrieb seine lange Karriere und sein langes Leben zuvor dem „Glück“ zu. Der Zeitung ‚Chicago Sun-Times‘ sagte er 2019: „Ich habe Glück. Genetisches Glück. Ich trainiere und versuche, mich vernünftig zu ernähren. Ich habe vor etwa 50 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Es ist einfach pures Glück.“ Er habe sein „Gleichgewicht“ gefunden, indem er sich in Chicago niederließ und nicht in Los Angeles oder New York. Er erklärte: „Ich denke, dass es das befriedigendste Leben ist, das ich mir vorstellen kann, Schauspieler in Chicago zu sein, über mehrere Jahre hinweg. Ich fand, dass New York und L.A. Antithetik zur Kunst waren. Die Sehnsucht nach Ruhm, nach Geld ist in beiden Städten überwältigend. Obwohl ich in beiden Städten einige Erfolge hatte, beschloss ich, dass mein Leben hier ausgeglichener war. Ich genieße es, in den Bus zu steigen, um in die Innenstadt zu fahren, und wenn jemand zu mir kommt und sagt: ‚Ich habe dich in diesem und jenem Film geliebt.‘“