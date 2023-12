Lance Bass hat seine Weihnachtspläne abgesagt.

Der *NSYNC-Sänger und sein Ehemann Michael Turchin hatten geplant, Los Angeles mit ihren zweijährigen Zwillingen Alexander und Violet über die Feiertage zu verlassen, aber berufliche Verpflichtungen haben dazu geführt, dass sie in der Stadt bleiben müssen, sodass das Paar bereit für eine „weniger stressige“ Pause in diesem Jahr ist.

Lance erzählte dem ‚People‘-Magazin: „Wir haben gerade die meisten unserer Urlaubspläne abgesagt. Wir fahren in den Ferien immer an die Ostküste, aber wegen der Arbeit mussten wir so ziemlich alles absagen. Also bleiben wir in Los Angeles. Das ist weniger stressig und wird schön sein.“ Der 44-jährige Star und sein Partner haben stattdessen einen besonderen Tag für ihre Kinder geplant. Er erklärte: „Wir bringen sie an Weihnachten ins Disney Land. Es wird ihr erstes Disney-Erlebnis sein. Ich habe immer gesagt, erst wenn sie drei Jahre alt sind, aber da wir hier festsitzen, dachte ich: Okay, wir müssen etwas Besonderes machen! Wir werden sehen, wie lange wir alle durchhalten!“

Lance persönlich bevorzugt den Freizeitpark Disney World in Florida, nachdem er in seiner Pop-Blütezeit acht Jahre lang in Orlando gelebt hat, aber er möchte warten, bis er die Zwillinge dorthin mitnimmt, wenn sie die Erfahrung voll und ganz zu schätzen wissen. Er sagte: „Mein Ding ist, dass ich sie nicht nach Disney World mitnehmen kann, bis sie ein bisschen älter sind. Denn wenn du einmal Disney World gemacht hast, kannst du nicht mehr zurück!“