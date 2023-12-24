25日午前4時42分ごろ、兵庫県で震度3、福井県や京都府などで震度2の地震があった。気象庁によると、震源地は兵庫県南東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード3.8と推定される。各地の震度は次の通り。
震度3＝丹波篠山（兵庫）▽震度2＝高浜（福井）京都、亀岡、南丹園部、京丹波橋爪、京丹波蒲生（京都）三田下里、丹波篠山杉、丹波篠山宮田、丹波（兵庫）▽震度1＝おおい本郷（福井）大津国分（滋賀）宇治、長岡京（京都）高槻、能勢（大阪）三木（兵庫）桜井（奈良）など
25日午前4時42分ごろ、兵庫県で震度3、福井県や京都府などで震度2の地震があった。気象庁によると、震源地は兵庫県南東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード3.8と推定される。各地の震度は次の通り。
震度3＝丹波篠山（兵庫）▽震度2＝高浜（福井）京都、亀岡、南丹園部、京丹波橋爪、京丹波蒲生（京都）三田下里、丹波篠山杉、丹波篠山宮田、丹波（兵庫）▽震度1＝おおい本郷（福井）大津国分（滋賀）宇治、長岡京（京都）高槻、能勢（大阪）三木（兵庫）桜井（奈良）など
© 一般社団法人共同通信社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら