Die erste Avatar-Tour von KISS wird 2027 stattfinden.

Die altgedienten Rocker machten einen Tag nach ihrem letzten ‚End Of The Road‘-Konzert im Madison Square Garden in New York am 2. Dezember Schluss, überraschten die Fans aber am Ende des Gigs mit digitalen Versionen von sich selbst, die von den Teams hinter der lukrativen Hologramm-Show ‚ABBA Voyage‘ erstellt wurden. Nun wurde enthüllt, dass bereits Pläne für eine virtuelle Konzertreihe im Gange sind. Ein Teaser-Clip trug die Überschrift: „50 Jahre sind eine lange Zeit und was die Zukunft bringt, ist im Entstehen.“ In dem Video hieß es auch: „2027 kommt eine Show.“

Bassist und Co-Sänger Gene Simmons (74) sagte den Fans kürzlich, dass die Avatare „besser werden“ werden, wobei Millionen von Dollar in das Projekt investiert werden. Während eines Q+A in den Electric Lady Studios in New York erzählte er einem Fan: „Es ist so viel geplant, sogar jenseits meines Verständnisses. Aber sie geben etwa 200 Millionen Dollar aus, um es auf die nächste Stufe zu heben.“ Er sagte über ABBAs erste Show ihrer Art: „Man kann nicht sagen, ob sie da sind, genau dort, so.“

Zuvor hatte das ehemalige KISS-Mitglied Ace Frehley die Avatare der ‚Rock and Roll All Nite‘-Gruppe scharf kritisiert. Der 72-jährige Gitarrist sagte zu ‚Rock Antenne‘: „Ich verstehe dieses Avatar-Ding nicht, das sie machen werden.“ Er fuhr fort: „Ich meine, ich habe gestern Abend einiges davon in einem Video auf YouTube gesehen. Es sah irgendwie so aus, als wäre es auf Kinder ausgerichtet. Und es ist kein Rock’n‘Roll. Ich gehe ohne Backing-Tracks auf die Bühne, schließe meine Gitarre an einen Marshall an und los geht‘s. Das wars. Das war schon immer so und wird immer so sein.“