写真:前節のアーセナル戦での活躍が称賛された遠藤航©Getty Images

現地時間12月26日から28日にかけて、プレミアリーグ第19節の試合が行われる。首位アーセナルと2位リヴァプール、3位アストンヴィラの勝ち点差は1ポイント。それぞれ負けられない戦いとなる。FIFAクラブワールドカップを制したマンチェスター・シティにとっては再スタートの一戦となる。



◉注目カード

■アーセナル vs ウェストハム

首位アーセナルはホームにウェストハムを迎える。2位リヴァプール、3位アストンヴィラとの勝ち点差は1ポイントしか離れていないため、勝利し続ける必要がある。ただ、チームへの順応が進み調子を上げていたカイ・ハヴァーツが累積警告で出場停止に。ミケル・アルテタ監督はどのような中盤の構成でこの試合に挑むのか。また、デクラン・ライスは昨シーズンまで所属した古巣との初対戦。どのようなパフォーマンスを見せるのかも注目だ。

■バーンリー vs リヴァプール

リヴァプールは19位バーンリーとのアウェーゲーム。下位に低迷する相手との試合だけに、確実に勝利を収めておきたい。ただ、前節の試合でコスタス・ツィミカスが右鎖骨を負傷し離脱が確定。最終ラインにケガ人が続出する上に本職の左サイドバックが不在の緊急事態となっている。また、遠藤航は4試合連続先発出場で存在感が高まっているが、前節、通算4枚目のイエローカードを提示されており、出場停止にリーチがかかった。中盤の人材も不足気味なだけに、そのあたりのマネジメントも必要になるだろう。

■エヴァートン vs マンチェスター・シティ

FIFAクラブワールドカップで初優勝を飾ったマンチェスター・シティは、アウェーでのエヴァートン戦が凱旋マッチとなる。相手のエヴァートンは前節、バーンリーに不覚を取ったとはいえ、それ以前は4連勝とチーム状態は良好。サウジアラビアからの長距離移動を強いられることを考えるとコンディション面ではエヴァートンに分があるだけに、効率的な戦いが求められる。クラブワールドカップを欠場したアーリン・ハーランドが復帰できるかどうかも注目だ。

■その他の見どころ

前節、ウェストハムに敗れたマンチェスター・ユナイテッドはホームにアストンヴィラを迎える。首位争いを演じるアストンヴィラは今のマンチェスター・ユナイテッドにとって簡単に勝てる相手ではなく、苦戦は必至だろう。チェルシーはクリスタルパレスとのホームゲーム。7試合未勝利と苦しい戦いを続ける相手であり、前節の試合ではクリストフェル・エンクンクが初ゴールを記録という好材料はあるものの、コール・パーマーとラヒーム・スターリングが累積警告で今節は出場停止。モイセス・カイセドは高熱の影響で前節の試合を欠場しており、こちらも出場は微妙な状況。チェルシーにとっては苦しい戦いが続く。

◉プレミアリーグ 第19節 試合日程

12月26日(火)

21:30 ニューカッスル vs ノッティンガム・フォレスト

12月27日(水)

0:00 シェフィールド・ユナイテッド vs ルートン・タウン

0:00 ボーンマス vs フラム

2:30 バーンリー vs リヴァプール

5:00 マンチェスター・ユナイテッド vs アストンヴィラ

12月28日(木)

4:30 チェルシー vs クリスタルパレス

4:30 ブレントフォード vs ウルブス

5:15 エヴァートン vs マンチェスター・シティ

12月29日(金)

4:30 ブライトン vs トッテナム

5:15 アーセナル vs ウェストハム

※時刻はすべて日本時間