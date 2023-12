写真:前節1得点の古橋に連続ゴールの期待がかかる ©Getty Images

現地時間12月26日から27日にかけて、スコティッシュ・プレミアシップ第20節の6試合が行われる。下馬評どおり2強のセルティックとレンジャーズが勝ち点2ポイント差で首位争いを演じているが、セルティックの古橋亨梧、前田大然は前節で活躍を見せており、引き続きのハイパフォーマンスに期待だ。



◉注目カード

■ダンディー vs セルティック

首位セルティックはダンディーとのアウェーゲームに挑む。前節の試合に勝利して連敗をストップさせたセルティックは、その試合から中2日での連戦となるが、ダンディーは前節の試合が悪天候の影響で中止となったため、中9日と休養は十分。直近の直接対決では大量得点が生まれる試合が続いており、この試合も乱打戦になる可能性がある。セルティックの古橋亨梧は前節でリーグ戦6試合ぶりのゴールを挙げ、前田大然も多くのチャンスに絡んだ。両者の引き続きの活躍にも期待したい。

■レンジャーズ vs ロス・カウンティ

消化試合数が1少ないながらも勝ち点2差でセルティックを追う2位レンジャーズは、ホームに10位のロス・カウンティを迎える。目下、公式戦6連勝中と絶好調で、対するロス・カウンティは2試合連続ノーゴールで連敗中。ロス・カウンティも前節の試合が悪天候の影響で中止となっており、コンディション的にはレンジャーズを上回っているかもしれないが、実力差や調子の差を考えると、確実に勝利しておきたい。直近3試合で2ゴール1アシストと存在感を示しているシリエル・デザーズが相手ゴール前でどれだけボールに触れるかがカギとなるだろう。

■ハイバーニアン vs ハーツ

第18節でセルティックに2-0で勝利するなど、現在2連勝中、2試合連続クリーンシート達成中のハーツは、アウェーでハイバーニアンと対戦する。こちらはエースストライカーのローレンス・シャンクランドが直近3試合で4ゴールと絶好調。当然ながら相手も警戒するはずだが、彼にボールを集めてゴールを奪い主導権を握りたいところ。ハイバーニアンの26失点はセント・ジョンストン、リヴィングストンの27失点に次いで多い数字であるだけに、ハーツとしては攻撃陣の爆発に期待したい。小田裕太郎、田川亨介に出場のチャンスは訪れるか。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第20節 試合日程

12月27日(水)

0:00 ダンディー vs セルティック

12月28日(木)

4:45 リヴィングストン vs セント・ジョンストン

4:45 レンジャーズ vs ロス・カウンティ

4:45 セント・ミレン vs キルマーノック

4:45 アバディーン vs マザーウェル

5:00 ハイバーニアン vs ハーツ

※時刻はすべて日本時間