John Lydon wird nicht nach Großbritannien zurückkehren.

Der Frontmann von Public Image LTD findet es „sehr seltsam“, immer noch in dem Haus in Kalifornien zu leben, das er mit seiner Frau Nora Forster teilte – die im April nach einem langen Kampf gegen Alzheimer starb – aber er hat eine Rückkehr nach London ausgeschlossen, weil er es zu „deprimierend“ fände.

Dem ‚MOJO‘-Magazin sagte er: „Es ist gerade sehr schwierig in dem Haus, in dem wir so glücklich zusammen gelebt haben. Allein hier zu sein... Es ist sehr, sehr seltsam. Ich glaube nur, wenn ich wieder in London leben würde, wäre das überwältigend deprimierend für mich. Ich hätte nicht das Raumgefühl, das ich so brauche.“ Der 67-jährige Rocker begab sich kürzlich auf eine Tournee, um das Album ‚End of the World‘ seiner Band zu promoten, und vor den Shows gab er zu, dass er nervös war, auf die Bühne zu gehen. Er sagte: „Wie immer besorgt, verängstigt. Die Angst, Menschen im Stich zu lassen. In der Hoffnung, dass ich einige meiner Emotionen kontrollieren kann. Aber gleichzeitig ist die reine Freude in mir, auf der Bühne zu stehen, dass ich überhaupt keine Kontrolle über meine Emotionen habe. Es ist das Wunderbarste, was ich in meiner angeblichen Karriere gefunden habe.“

John plant, sich in seine Arbeit zu stürzen, weil er sich ohne seine Frau nicht „im Elend suhlen“ will. Er sagte: „Es ist nicht so, dass ich wieder dazu gezwungen werde. Es herrscht ein wahrer Eifer. Ich muss jetzt einen anderen Überblick darüber haben, was meine Welt ist. Ich bin ohne Angehörige, was ich sehr, sehr vermisse, aber das muss ich jetzt akzeptieren. Ich werde mich sicher nicht im Elend suhlen. Überhaupt nicht. Nein, ganz im Gegenteil.“