Lea Thompson fand Tom Cruise am Set von ‚All the Right Moves’ „sehr intensive”.

Die 62-jährige Schauspielerin spielte 1983 an der Seite von Tom (61) in dem Sportdrama mit und lobte seine Arbeitsmoral während der Dreharbeiten zu dem Film. Auf die Frage, wie es war, mit Tom an dem Film zu arbeiten, gab Lea gegenüber dem Magazin ‚Parade‘ aber auch zu, dass es anstrengende Arbeit war.

Sie erklärte: „Sehr intensiv und freundlich und engagiert und höflich, so wie er jetzt ist.“ Der ‚Zurück in die Zukunft‘-Star erinnerte sich besonders daran, wie nervös der ‚Mission: Impossible‘-Darsteller war, als sie für den Film vorsprachen. Sie sagte: „Ich erinnere mich an unser Vorsprechen bei Fox. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, weil wir beide sehr nervös waren. Er war nicht genau der Richtige für die Rolle, weil er ein potenzieller College-Football-Spieler sein sollte und er ist nur, was? 1,70?“

Tom hat trotzdem eine äußerst erfolgreiche Karriere in Hollywood hinter sich und Lea war erstaunt über das, was er erreicht hat. Sie sagte: „Es hat mich umgehauen. Es ist eines dieser Dinge, die es seltsam machen, eine Frau zu sein, denn von all den Frauen, mit denen ich aufgewachsen bin, keine von ihnen ... Weißt du, es ist einfacher, ein Mann und ein Filmstar zu sein.“ Lea glaubt auch, dass Tom eine „Anomalie“ im Filmgeschäft ist, weil nur sehr wenige Schauspieler und Schauspielerinnen es geschafft haben, ihre Starpower über so viele Jahre zu behalten. Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Lorraine Baines-McFly in der ‚Zurück in die Zukunft‘-Filmtrilogie bekannt ist, sagte: „Julia Roberts ... Was ist ihr letzter großer Film? Ich weiß, dass Tom Cruise eine Anomalie ist und es verdient hat. Wer würde sonst mit einem Motorrad von einem Berg fahren? Nicht ich.“