Eddie Murphy stellt seine Familie über alles – auch über seine Karriere.

Für seine Kinder legte er sogar eine Arbeitspause von mehreren Jahren ein. In seinem neuen Film spielt der Hollywoodstar einen von Weihnachten besessenen Vater.

Neben seiner Karriere widmet sich der Hollywoodstar vor allem seiner wachsenden Familie. Über seine zehn Kindern im Alter zwischen fünf und 34 Jahren sagt der stolze Vater: „Mein Vermächtnis auf dieser Welt sind meine Kinder. Meine Kinder sind mein Ein und Alles.“ Um für seine Kids da zu sein, legte er 2011 sogar eine mehrjährige Filmpause ein. Und auch heute ist die Familie Eddie Murphys höchste Priorität: „Meine Familie und meine Arbeit sind zwei völlig verschiedene Welten. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde meine Familie immer an erster Stelle stehen. Meine Familie ist für mich das Zentrum der Welt.“

Ein strenger Vater sei er übrigens nicht, „aber ich kann mich durchsetzen. Gleichzeitig muss ich auch zugeben, dass meine Kinder sehr brav sind. Sie haben mich noch nie in eine Situation gebracht, in der ich streng sein musste“, so Eddie Murphy.

Seit über 40 Jahren gehört Eddie Murphy zur A-Liga in Hollywood. Mit seinem komödiantischen Talent hat er es geschafft, ein weltweites Publikum zu begeistern und in seinen Bann zu ziehen. Doch der gebürtige New Yorker musste hart arbeiten, um seine Träume zu verwirklichen. Schon als Teenager trat er in Comedy Clubs auf, um sein Talent unter Beweis zu stellen. Mit Erfolg: Mit gerade einmal 19 Jahren gelang Eddie Murphy 1980 der Durchbruch, als er durch seine Sketche in der US-Show ‚Saturday Night Live‘ berühmt wurde.

Es folgten erste Filmrollen, etwa in ‚48 Hours‘ (1982) und ‚Beverly Hills Cop‘ (1984). Besonders Letzterer etablierte Eddie Murphy endgültig als Star und brachte weltweit über 300 Millionen Dollar ein. Weitere Kassenschlager wie ‚Der Prinz aus Zamunda‘ und die ‚Dr. Dolittle‘-Filme machten ihn sogar zeitweise zum bestbezahlten Schauspieler Hollywoods.

Und auch nach vier Jahrzehnten in der Branche scheint Eddie Murphy im Alter von 62 Jahren seine Arbeit vor der Kamera genauso zu genießen wie zu Beginn seiner Karriere. Aktuell brilliert er neben Schauspielerin Tracee Ellis Ross im Weihnachtsfilm ‚Candy Cane Lane‘, zu sehen auf Amazon Prime Video, in dem er einen Familienvater spielt, der Weihnachten über alles liebt.

Ein Ende ist für den Komiker noch lange nicht in Sicht, wie er ‚t-online‘ versichert: „Ich war 15, als ich in der Branche angefangen habe und ich empfinde immer noch dieselbe Freude bei der Arbeit. Menschen zum Lachen zu bringen, gibt mir alle Freude. Ich habe alle Karten auf mich selbst gesetzt, als ich zum ersten Mal Stand-up gemacht habe. Ich hatte furchtbare Angst, aber das, was mich auf der anderen Seite erwartet hat, hat mein Leben verändert.“