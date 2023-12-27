【29日の献血】嘉島町イオンモール熊本など

Published
2023/12/28 05:00 (JST)

　◇嘉島町イオンモール熊本（午前10時～正午・午後1時15分～同4時）

　◇八代市ゆめタウン八代（午前10時～午後0時半・午後1時45分～同4時）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「非常に困ってます」

　O型「非常に困ってます」

　B型「安心です」

　AB型「安心です」

　＝12月21日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

© 株式会社熊本日日新聞社

献血情報

熊本日日新聞

熊本日日新聞は熊本の地元紙です。ニュースやスポーツなど熊本の情報が満載。

関連記事