Cher hat einen Antrag auf Vormundschaft für ihren jüngsten Sohnes Elijah Blue Allman gestellt.

Laut Gerichtsdokumenten hat die 77-jährige Musikikone darum gebeten, der alleinige Vormund ihres 47-jährigen Sohnes zu sein, weil sie befürchtet, dass er sich aufgrund seiner angeblichen Probleme mit Drogenmissbrauch nicht richtig um sich selbst kümmern oder „seine eigenen finanziellen Ressourcen verwalten“ könne.

In den Papieren, die ‚The Blast‘ vorliegen sollen, behauptete Cher, sie sei nicht in der Lage gewesen, „Elijahs Präferenzen bezüglich der Ernennung eines vorläufigen Vormundes zu diskutieren“, da seine „aktuellen psychischen und physischen Gesundheitsprobleme“ ihn daran hindern, „eine Präferenz bezüglich der Ernennung eines Vormundes für seinen Besitz zu bilden oder auszudrücken“. In den Dokumenten wird Chers Besorgnis detailliert beschrieben, dass ihr Sohn nicht mit seinen Finanzen umgehen kann sowie dass „alle Gelder, die an Elijah ausgezahlt werden, sofort für Drogen ausgegeben werden, so dass Elijah keine finanziellen Mittel mehr hat, um für sich selbst zu sorgen“, was sein Leben in Gefahr bringe. Cher merkte in den Dokumenten an, dass Elijah 120.000 Dollar pro Jahr verdient und „Anspruch auf regelmäßige Ausschüttungen von einem Konto hat, das von seinem Vater zu seinen Gunsten eröffnet wurde“.

Die Sängerin ist auch Mutter von Chaz Bono (54), den sie mit ihrem ersten Ehemann, dem verstorbenen Musiker Sonny Bono, hatte, während Elijahs Vater der verstorbene Musiker Gregg Allman war. Cher wies in ihren Gerichtsdokumenten auch darauf hin, dass Elijah einen geschätzten Wert von 0 US-Dollar an persönlichem Eigentum hat und ein Gerichtstermin bezüglich der Vormundschaft für den 6. März 2024 angesetzt ist. Ihre Einreichung erfolgt drei Monate nach einem Bericht, nachdem Cher eine Gruppe von Männern angeheuert hat, um Elijah im Jahr 2022 aus einem New Yorker Hotelzimmer zu „entführen“, um ihm Hilfe für seine Drogensucht zu verschaffen. Cher bestritt die „Entführung“, die stattgefunden haben soll, als Elijah in einem Hotel war, um seine Ehe mit seiner entfremdeten Frau Marieangela King (36) zu retten, die er 2013 geheiratet hatte. Elijah erzählte der ‚Daily Mail‘ im Jahr 2014, dass er mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte und zeitweise Schmerzmittel und Heroin nahm und viel trank. Cher sagte in einem Interview mit ‚People‘ über seine Probleme: „Ich bin eine Mutter. Es ist meine Aufgabe, auf die eine oder andere Weise zu versuchen, meinen Kindern zu helfen. Du tust alles für deine Kinder. Wann immer du ihnen helfen kannst, tust du es einfach, weil es das ist, was es bedeutet, Mutter zu sein.“