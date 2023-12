Die Anwärter auf die BAFTA-Kategorie ‚Bester Film‘ müssen für ihre Filme demnächst einen erweiterten Kinostart haben.

Ab der Preisverleihung 2025 müssen Filme zum ersten Mal öffentlich vor einem zahlenden Publikum auf mindestens 50 kommerziellen Leinwänden in Großbritannien für mindestens sieben Tage an 50 Orten zum breitesten Zeitpunkt der Veröffentlichung im Kino gezeigt werden – das entspricht mindestens 350 Vorführungen. Die aktuellen Regeln besagen, dass Filme mindestens 10 Vorführungen pro Tag für sieben Tage oder insgesamt 70 Vorführungen haben müssen.

Die BAFTA sagte in einer Erklärung: „Das Update stellt sicher, dass BAFTA mit den Veröffentlichungsmustern in Großbritannien Schritt hält und dass das britische Kinopublikum Zugang zu den besten Filmanwärtern auf der großen Leinwand hat.“ Anna Higgs, Vorsitzende des BAFTA-Filmausschusses, fügte hinzu: „Unsere erweiterten Anforderungen an Kinovorführungen werden sicherstellen, dass Filmfans im ganzen Land mehr Möglichkeiten haben, die besten Filmanwärter auf der großen Leinwand zu sehen, damit sie sich an der Diskussion und Preisverleihung zusammen mit den BAFTA-Wählern beteiligen können. Wir freuen uns, dieses Update in Absprache mit einer Vielzahl von Interessenvertretern der Branche bestätigen zu können, bevor am 1. Januar 2024 das Zeitfenster für die BAFTAs 2025 eröffnet wird.“

Die Regeländerung wird umgesetzt, nachdem sich die BAFTA-Bosse mit britischen Distributoren, Studioleitern in ganz Großbritannien sowie mit Ausstellern, Streamern, Programmierern, Interessenvertretern, Branchenvertretern und Produktionsfinanzierungsgremien beraten haben. Die Änderung steht im Einklang mit den erweiterten Regeln für die Oscar-Verleihung, die im Juni dieses Jahres bekannt gegeben wurden. Kritiker der bestehenden BAFTA-Kriterien hatten auf das Fehlen von Wachen bei den Awards hingewiesen, um sicherzustellen, dass preisqualifizierende Vorführungen nicht auf London beschränkt sind. Das Beispiel der Netflix-Serie ‚All Quiet on the Western Front‘ war Teil der Debatte über die Regeländerung, da sie in einer begrenzten Anzahl von Kinos in Großbritannien startete – die meisten davon in London. Daten, die ‚Variety‘ vorliegen, deuten darauf hin, dass der Film zwei Wochen lang durchschnittlich nur in einer Vorführung pro Tag gezeigt wurde, bevor er am 28. Oktober 2022 auf Netflix startete. Es wird angenommen, dass der Film schließlich in mehr als 200 einzelnen Kinos in Großbritannien und Irland lief, aber diese fanden hauptsächlich nach den BAFTA-Nominierungen vom 19. Januar 2023 statt.