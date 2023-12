写真:遠藤航は引き続き存在感を発揮できるか ©Getty Images

現地時間12月30日から2024年1月2日にかけて、プレミアリーグ第20節の10試合が行われる。リヴァプールの遠藤航にとってはAFCアジアカップ参戦前、最後のリーグ戦。存在感を示し、首位キープに貢献したままチームを離れたいところだ。前節で敗れたアーセナル、アストンヴィラは巻き返しを図りたい。



◉注目カード

■リヴァプール vs ニューカッスル

首位に立ったリヴァプールはホームにニューカッスルを迎える。リーグ戦では第7節トッテナム戦を最後に無敗が続いており、その記録をどこまで伸ばせるか。ニューカッスルは直近の公式戦7試合で1勝6敗と不振に陥っている。さらにアウェーに乗り込んだ第3節の直接対決では、先制を許しフィルジル・ファン・ダイクが退場処分となりながらもダルウィン・ヌニェスの2ゴールで逆転勝利を飾っているが、油断はできない。周囲からの信頼を完全に獲得した感のある遠藤航は、この試合を最後にチームから離れ、AFCアジアカップに参戦する可能性が高い。引き続き存在感を示してから離脱したいところだろう。

■フラム vs アーセナル

前節、ホームでウェストハムに敗れて首位から陥落したアーセナルはフラムとのアウェーゲームに挑む。3位アストンヴィラが1ポイント差、4位マンチェスター・シティが3ポイント差に迫っていることもあり、何としても連敗は避けたい。累積警告で前節、出場停止だったカイ・ハヴァーツが復帰する点はプラス材料だが、先発を固定気味で戦っているため、全体的なコンディションの面では若干の不安があるかもしれない。ケガで離脱中の冨安健洋とトーマス・パーティは、リーグ戦では復帰できないままAFCアジアカップとアフリカネイションズカップに向かうことになりそうだ。

■マンチェスター・シティ vs シェフィールド・ユナイテッド

マンチェスター・シティはここまでわずか2勝で最下位に沈むシェフィールド・ユナイテッドとホームで対戦する。第3節での対戦時は2-1とかろうじて勝利を収めた相手ではあるが、チーム状態や戦力の差を考えると、大量ゴールを奪っての勝利という結末になってもおかしくはない。ただ、アーリン・ハーランドとケヴィン・デ・ブライネは引き続き欠場が濃厚であるのに加え、前節の試合ではルベン・ディアスは体調不良で欠場し、ジョン・ストーンズも左足首を負傷して途中交代と、陣容に不安があるのは確か。ジョゼップ・グアルディオラ監督は既存選手をどのようにやりくりするか。

■その他の見どころ

チェルシーは2連勝中と上り調子のルートン・タウンとアウェーで対戦する。前々節にクリストフェル・エンクンク、前節はチュクノンソー・マドゥエケと期待の新戦力がそれぞれリーグ戦初ゴールを決め、累積警告で前節出場停止だったラヒーム・スターリングとコール・パーマーが今節から復帰可能と、徐々に戦力がそろいつつあるだけに、連勝を飾って勢いをつけたいところだ。マンチェスター・ユナイテッドはノッティンガム・フォレストとのアウェーゲームに挑む。ノッティンガム・フォレストは前節の試合でクリス・ウッドがハットトリックを達成。マンチェスター・ユナイテッドではラスムス・ホイルンドにリーグ戦初ゴールが生まれた。得点源の責務を担う彼らの出来がカギとなりそうだ。



◉プレミアリーグ 第20節 試合日程

12月30日(土)

21:30 ルートン・タウン vs チェルシー

12月31日(日)

0:00 クリスタルパレス vs ブレントフォード

0:00 マンチェスター・シティ vs シェフィールド・ユナイテッド

0:00 アストンヴィラ vs バーンリー

0:00 ウルブス vs エヴァートン

2:30 ノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・ユナイテッド

23:00 フラム vs アーセナル

23:00 トッテナム vs ボーンマス

1月2日(火)

5:00 リヴァプール vs ニューカッスル

1月3日(木)

4:30 ウェストハム vs ブライトン

※時刻はすべて日本時間