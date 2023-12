Will Smith war vor einem Date mit dem Salt-N-Pepa-Star Sandra Denton ziemlich aufgeregt.

Der 55-jährige ‚Men in Black‘-Star lud die Sängerin im Jahr 1988 auf ein Rendezvous ein, wie er jetzt in seinem Podcast ‚Class of 88‘ verriet. Um Denton zu beeindrucken, mietete Smith sogar ein weißes Mercedes-Cabriolet für eine Fahrt in die Hollywood Hills. Letztendlich gingen mit dem Schauspieler jedoch die Nerven durch. „Es war irgendwann Anfang 1988“, beginnt Smith seine Geschichte. „Ich stand immer schon auf Sandy, aber sie ging immer mit jemand anderem aus. Irgendwann war sie Single. Wir waren zur selben Zeit in L.A., also wollte ich einen Versuch wagen. Dieses Mädchen war etwas Besonderes und ich wollte sie beeindrucken, also mietete ich ein weißes Mercedes-Cabrio, um dick aufzufahren. Mein Plan war mit ihr in die Hollywood Hills zu fahren, den Mulholland Drive hoch, um den Sonnenuntergang anzuschauen.“

Auch Sandra Denton erinnert sich noch gut an das Date mit Smith. „Ich weiß noch genau, was passiert ist“, erzählt sie. „Wir waren unterwegs und wir trafen einen Obdachlosen und du gabst ihm 100 Dollar. Ich dachte nur ‚okay‘, denn das war so nett. Und dann fuhren wir zum Hollywood-Schild.“ Wie Will in seinem Podcast weiter preisgibt, sei seine Coolness allerdings nur vorgetäuscht gewesen: „Ich hatte Angst, umgebracht zu werden. Das war meine Sorge als ich versuchte, cool rüberzukommen, denn eigentlich war ich überhaupt nicht entspannt“, berichtet er amüsiert. Die Romanze der beiden Stars hielt letztendlich nicht sonderlich lang, doch seitdem sind Sandra und Will laut eigener Aussage gute Freunde.