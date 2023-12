Die Mutter von Matthew McConaughey will an Weihnachten die meisten Geschenke unterm Christbaum haben.

Der ‚True Detective‘-Darsteller und seine Geschwister besorgen ihrer Mutter Mary Kathleen jedes Jahr eine Unmenge unnötiger Weihnachtsgeschenke wie Toilettenpapier oder Kugelschreiber. In einem TikTok-Video aus dem vergangenen Jahr, das zu den Feiertagen wieder vermehrt von McConaugheys Fans geteilt wurde, erklärte der Hollywoodstar: „Weihnachten beginnt bei uns zuhause ungefähr beim Sonnenaufgang - die Kinder stehen auf und schauen, ob der Weihnachtsmann da war. Das Auspacken der Geschenke endet ungefähr um 16:30 Uhr. Warum, fragt ihr mich? Naja, in unserer Familie, insbesondere bei meiner Mutter, ist die Quantität in Sachen Geschenken um einiges wichtiger als die Qualität. Deswegen stellen wir sicher, dass wir allen - insbesondere meiner Mutter - viele, viele, viele, viele Geschenke geben. Aber wir müssen auch alle innehalten und ganz genau dabei zuschauen, wie jeder seine Geschenke auspackt. Meiner Mutter besorgen wir also Shampoo und Conditioner. Aber die kommen nicht in dieselbe Verpackung. Man verpackt das Shampoo und auch den Conditioner einzeln.“

In Sachen Absurdität scheinen im Hause McConaughey keine Grenzen gesetzt. Der Schauspieler erzählt weiter: „Man nimmt ein richtig schönes Päckchen - vielleicht von ‚Tiffany’s‘ - und oh, was ist drin? Eine Schachtel Q-Tips. Was ist in diesem Päckchen hier? Eine Rolle Toilettenpapier! Und hier? Ein Kugelschreiber! Wir tun alles, um es in die Länge zu ziehen, denn Mama Mac ist am glücklichsten, wenn sie die meisten Geschenke auspacken darf, also stellen wir sicher, dass sie die meisten Geschenke bekommt.“