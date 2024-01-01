気象庁によると、1日16:10頃、石川県能登地方を震源とするM7.6の地震があり、石川県志賀町で震度7の揺れを観測しました。n この地震により、津波情報が発表されています。n n ■発生事象n ・発生日時 ：1月1日16:10頃n ・震源地 ：石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.2度)n ・震源の深さ：ごく浅いn ・地震の規模：M7.6(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度7 ：石川県能登n ・震度6弱：新潟県中越n ・震度5強：石川県加賀、新潟県上越、新潟県下越、新潟県佐渡、富山県東部、富山県西部、福井県嶺北n ・震度5弱：長野県北部、岐阜県飛騨n ・震度4 ：福井県嶺南、長野県中部、長野県南部、岐阜県美濃東部、岐阜県美濃中西部、山形県庄内、山形県村山、山形県置賜、福島県中通り、福島県会津、茨城県北部、栃木県北部、群馬県北部、埼玉県北部、静岡県西部、愛知県西部、三重県北部、滋賀県北部、滋賀県南部、京都府南部、大阪府北部、兵庫県北部、奈良県、鳥取県東部n ・震度3 ：山形県最上、福島県浜通り、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県南部、静岡県東部、静岡県中部、愛知県東部、三重県中部、三重県南部、京都府北部、大阪府南部、兵庫県南東部、兵庫県淡路島、鳥取県中部、鳥取県西部、岩手県内陸北部、宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部、秋田県沿岸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸北部、秋田県内陸南部、千葉県北東部、千葉県北西部、千葉県南部、東京都23区、神奈川県東部、神奈川県西部、山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖、和歌山県北部、島根県東部、島根県隠岐、岡山県北部、岡山県南部、徳島県北部、香川県東部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度7】n ・石川県 ：志賀町n 【震度6強】n ・石川県 ：七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町n 【震度6弱】n ・石川県 ：中能登町、能登町n ・新潟県 ：長岡市n 【震度5強】n ・石川県 ：羽咋市、宝達志水町、金沢市、小松市、加賀市、かほく市、能美市n ・新潟県 ：三条市、柏崎市、見附市、南魚沼市、刈羽村、糸魚川市、妙高市、上越市、新潟市中央区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、燕市、阿賀町、佐渡市n ・富山県 ：富山市、舟橋村、高岡市、氷見市、小矢部市、南砺市、射水市n ・福井県 ：あわら市n 【震度5弱】n ・石川県 ：白山市、津幡町、内灘町n ・新潟県 ：小千谷市、加茂市、十日町市、出雲崎町、新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、五泉市、阿賀野市n ・富山県 ：滑川市、黒部市、上市町、立山町、朝日町、砺波市n ・福井県 ：福井市、坂井市n ・長野県 ：長野市、信濃町、栄村n ・岐阜県 ：高山市、飛騨市n 【震度4】n ・石川県 ：野々市市、川北町n ・新潟県 ：魚沼市、田上町、湯沢町、津南町、新発田市、村上市、胎内市、聖籠町、弥彦村、関川村n ・富山県 ：魚津市、入善町n ・福井県 ：大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町、越前町、敦賀市、小浜市、高浜町、おおい町、若狭町n ・長野県 ：中野市、大町市、飯山市、千曲市、白馬村、小谷村、小布施町、木島平村、野沢温泉村、小川村、飯綱町、松本市、上田市、諏訪市、小諸市、茅野市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町、麻績村、木曽町n ・岐阜県 ：下呂市、白川村、中津川市、大垣市、瑞穂市、郡上市、海津市、輪之内町n ・山形県 ：鶴岡市、酒田市、三川町、村山市、中山町、河北町、西川町、米沢市、南陽市、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町n ・福島県 ：郡山市、国見町、喜多方市、只見町、南会津町、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、金山町、会津美里町n ・茨城県 ：常陸太田市n ・栃木県 ：那須塩原市n ・群馬県 ：沼田市n ・埼玉県 ：加須市、久喜市n ・静岡県 ：袋井市n ・愛知県 ：名古屋市千種区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市港区、名古屋市南区、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、豊田市、西尾市、知立市、高浜市、日進市、愛西市、清須市、弥富市、みよし市、あま市、東郷町、大治町、蟹江町、飛島村、美浜町n ・三重県 ：桑名市、木曽岬町n ・滋賀県 ：彦根市、長浜市、高島市、米原市、近江八幡市、野洲市、湖南市、東近江市、日野町、竜王町n ・京都府 ：長岡京市n ・大阪府 ：大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、豊中市、大東市、箕面市、門真市n ・兵庫県 ：豊岡市n ・奈良県 ：大和郡山市、川西町n ・鳥取県 ：鳥取市n 【震度3】n ・新潟県 ：粟島浦村n ・福井県 ：池田町、南越前町、美浜町n ・長野県 ：須坂市、池田町、松川村、坂城町、高山村、山ノ内町、岡谷市、塩尻市、東御市、安曇野市、南牧村、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、飯田市、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、泰阜村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村n ・岐阜県 ：多治見市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児市、富加町、川辺町、白川町、御嵩町、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町n ・山形県 ：庄内町、遊佐町、寒河江市、上山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、朝日町、大江町、大石田町、長井市、高畠町、新庄市、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村n ・福島県 ：福島市、白河市、須賀川市、伊達市、桑折町、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、会津若松市、下郷町、檜枝岐村、北塩原村、磐梯町、三島町、昭和村、いわき市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、双葉町、浪江町n ・茨城県 ：水戸市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、潮来市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町n ・栃木県 ：日光市、大田原市、矢板市、塩谷町、那須町、宇都宮市、足利市、栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町n ・群馬県 ：中之条町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、昭和村、みなかみ町、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町n ・埼玉県 ：熊谷市、行田市、本庄市、羽生市、鴻巣市、深谷市、美里町、神川町、上里町、さいたま市西区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、蕨市、戸田市、和光市、桶川市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、川島町、宮代町、杉戸町、松伏町n ・静岡県 ：浜松市中区、浜松市東区、浜松市西区、浜松市南区、浜松市北区、浜松市浜北区、浜松市天竜区、磐田市、掛川市、湖西市、菊川市、沼津市、富士宮市、富士市、御殿場市、焼津市、牧之原市n ・愛知県 ：名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市中川区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、岡崎市、一宮市、瀬戸市、碧南市、安城市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、北名古屋市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、武豊町、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町n ・三重県 ：四日市市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、東員町、菰野町、朝日町、川越町、津市、松阪市、伊賀市、伊勢市、紀北町n ・滋賀県 ：愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、大津市、草津市、守山市、甲賀市n ・京都府 ：京都市北区、京都市上京区、京都市左京区、京都市中京区、京都市東山区、京都市下京区、京都市南区、京都市右京区、京都市伏見区、京都市山科区、京都市西京区、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、宇治田原町、精華町、南山城村、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町n ・大阪府 ：大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市、島本町、堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、忠岡町、熊取町、田尻町、太子町n ・兵庫県 ：香美町、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市長田区、神戸市中央区、神戸市西区、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、川西市、三田市、丹波市、加東市、稲美町、播磨町、南あわじ市、淡路市n ・奈良県 ：奈良市、大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、斑鳩町、安堵町、三宅町、田原本町、上牧町、広陵町、河合町n ・鳥取県 ：湯梨浜町、北栄町、米子市、境港市n ・岩手県 ：矢巾町n ・宮城県 ：登米市、栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、白石市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、仙台市青葉区、石巻市n ・秋田県 ：能代市、男鹿市、潟上市、三種町、井川町、秋田市、由利本荘市、にかほ市、大館市、横手市、湯沢市、大仙市、羽後町、東成瀬村n ・千葉県 ：香取市、神崎町、松戸市、野田市、流山市、浦安市、鋸南町n ・東京都 ：墨田区、江東区、大田区、豊島区、荒川区、板橋区、足立区、江戸川区n ・神奈川県：横浜市西区、横浜市中区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、川崎市川崎区、川崎市宮前区、平塚市、藤沢市、寒川町、二宮町、小田原市、中井町、大井町n ・山梨県 ：甲府市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、忍野村、山中湖村n ・和歌山県：和歌山市、紀の川市、岩出市、美浜町n ・島根県 ：出雲市、隠岐の島町n ・岡山県 ：真庭市、岡山市南区、赤磐市n ・徳島県 ：徳島市n ・香川県 ：土庄町