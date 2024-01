Penelope Cruz weinte wegen der „traurigen Energie“ in Laura Ferraris Schlafzimmer.

Die 49-jährige Schauspielerin fand einen Besuch in der Wohnung, in der ihr ‚Ferrari‘-Alter Ego lebte, unglaublich hilfreich, um für ihre Rolle in dem Biopic zu recherchieren. Es habe sie verstehen lassen, wie sich die Frau nach dem Ende ihrer Ehe mit Enzo Ferrari, dem Gründer der Automarke Ferrari, und dem Tod ihres Sohnes fühlte.

Dem ‚Empire‘-Magazin erzählte sie: „Es waren viele Farben, die fröhlich sein sollten, aber für mich hatte es eine sehr traurige Energie. Ich fing an zu weinen, weil ich verstand, wie es für diese Frau gewesen sein muss, sich so viel Zeit in diesem Raum zu verstecken, ihren Sohn zu vermissen und zu vermissen, was sie in dieser Beziehung mit Enzo hatte. Es gab etwas, das in diesem Raum passiert ist, und ich glaube, es ist auch Michael [Mann, Regisseur] passiert.“

Der Filmemacher stellte an Ende auch genau die Tapete nach, die sie im Schlafzimmer gefunden hatten. Penelope sagte: „Für uns hatte sie eine Bedeutung. Wir konnten sie dort sehen und uns an die Wirkung erinnern, die sie auf uns hatte, als wir sie zum ersten Mal sahen.“ Die spanische Schauspielerin war entschlossen, Laura gerecht zu werden, weil sie frustriert darüber war, wie sie im Schatten von Enzo Ferrari stand und ihre eigenen Beiträge zu ihrem Unternehmen an den Rand gedrängt wurden. Sie erklärte: „Als ich recherchierte, sagten mir viele Leute, sie habe psychische Probleme gehabt, sie habe sich nur zu Hause versteckt, sie sei verrückt gewesen – sie habe nichts mit der Firma zu tun gehabt. Und je mehr ich über sie las, desto wütender machten mich diese Kommentare. Sie ist viel wichtiger für die Familie, als die Leute wussten oder wissen wollten.“