Kate Hudson deutet auf Instagram ihr erstes Album an.

Die US-Schauspielerin versetzt ihre Follower in große Aufregung: Ein Post zeigt, wie sie in der Silvesternacht die Bühne eines Hotels in Aspen, Colorado, rockt. Dort gab die 44-Jährige den Hit ‚Nothing Compares 2 U‘ der verstorbenen Sinéad O'Connor zum Besten. Neben dem Video schrieb Kate: „Nun, am Vorabend eines neuen Jahres sage ich: Bring on 2024! Ich gelobe, zu singen und zu spielen und zu lieben und zu singen und noch mehr zu lieben!“

Die ‚Bride Wars‘-Darstellerin kündigte an, sich im neuen Jahr vor allem auf die Musik zu konzentrieren. „Das Leben ist zu kurz, um sich nicht in die Dinge zu stürzen, die man liebt. Kunst, Kunst und noch mehr Kunst. Unterhaltung und Orte und Möglichkeiten, in denen wir uns verlieren können. Wir brauchen das und ich bin dafür da“, erklärte die blonde Schönheit. „Also richtet den Blick nach vorne und nicht nach hinten. Ich liebe euch alle und hoffe, ihr schließt euch mir bei diesem Abenteuer an, denn es weht ein Wind und ich folge ihm.“