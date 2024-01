Sir Elton John hat ein gemeinsames Album mit Brandi Carlile aufgenommen.

Der gute Freund der Musiklegende, Pete Townshend von The Who, verriet, dass Elton und die Sängerin in nur zwei Wochen in Los Angeles ein gemeinsames Album aufgenommen haben.

Elton hat aktuell mehr Zeit, seit er nach seiner 'Farewell Yellow Brick Road'-Tournee mit dem Touren aufhörte. In einem Gespräch gegenüber 'Clash' erzählte Pete: „Elton ist so voller Verlust, weil er gar nicht weiß, was er als nächstes machen soll. Er ist gerade nach L.A. gereist, um dort mit Brandi Carlile ein Album aufzunehmen. Innerhalb von zwei Wochen haben sie ein gemeinsames Album aufgenommen. Er sagt, dass es eines der besten Dinge sei, die sie je gemacht haben.” Elton und Brandi sind langjährige Freunde und die Künstlerin begleitete ihn, um 'Don't Let the Sun Go Down on Me' bei seinem letzten US-Konzert im Dodger Stadium in Los Angeles im November 2021 zu spielen. Das Duo nahm inmitten der COVID-19-Pandemie zudem das Duett 'Simple Things' für Eltons 'Lockdown Sessions'-Album 2021 auf. Und der 'Rocketman'-Hitmacher hatte während der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame seines Songwriter-Partners Bernie Taupin im November angekündigt, dass Brandi und er eine LP fertiggestellt haben, die die Fans „überraschen“ werde.