Amber Heard hat sich bei ihren Fans für deren „überwältigende Unterstützung“ bedankt, während 'Aquaman and the Lost Kingdom' in den Kinos erscheint.

Die 37-jährige Schauspielerin teilte ihre Einblicke hinter den Kulissen zu dem Projekt an der lang erwarteten DC-Fortsetzung, darunter ist auch ein Foto, auf dem sie ihre zweijährige Tochter Oonagh Paige auf dem Rücksitz eines Autos füttert.

Der Star versah den Beitrag auf ihrem Account auf Instagram mit den Worten: „Nach all der Zeit sorgte 'Aquaman 2' für Furore (es tut mir leid, es ist zu einfach). Vielen Dank an alle meine Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe bei Meras AQ-Rückkehr. Vielen Dank.” Amber kehrt in der Rolle der Mera an der Seite von Jason Momoa zurück und gab zuvor zu, dass auf dem Streifen „eine Menge Druck“ lasten würde, um einen Blockbuster-Erfolg erzielen zu können. Die 'Rum Diary'-Darstellerin, die nach ihrem Verleumdungsprozess gegen Ex-Mann Johnny Depp im Jahr 2022 ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufschlug, verriet zuvor, dass sie sich zwar „geehrt“ fühle, einen Part in der DC-Welt gespielt zu haben, wobei sie es aber genossen habe, an einem „Leidenschaftsprojekt“ mit dem Indie-Film 'In The Fire' gearbeitet zu haben. In einem Gespräch gegenüber 'Deadline' enthüllte Amber: „Diese großen Franchise-Filme stehen unter dem enormen Druck, Millionen und Abermillionen von Dollar stehen dabei auf dem Spiel, und Kompromisse sind ein Teil des Versuchs, den Film so erfolgreich wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite des Spektrums ist ein kleiner Indie-Film wie 'In The Fire', ein Kunstwerk und ein Werk der Liebe, mit bei weitem nicht den gleichen Mitteln […] Das größte Glück, das man als Schauspieler haben kann, ist, in der Lage zu sein, beides in Einklang bringen zu können.”