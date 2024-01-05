兵庫県警によると、４日午後８時１０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で女子中学生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪、マスク、キャップ帽、白色と灰色ネックウォーマー）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、元町駅［阪神］など
兵庫県警によると、４日午後８時１０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で女子中学生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪、マスク、キャップ帽、白色と灰色ネックウォーマー）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、元町駅［阪神］など
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