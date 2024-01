Cindy Morgan ist tot.

Die Leiche der Schauspielerin, die vor allem für ihre Rollen als Lacey Underall in ‚Caddyshack‘ und Yori in ‚Tron‘ bekannt war, wurde am 30. Dezember in ihrem Haus in Lake Worth Beach, Florida, gefunden, nachdem ihre Mitbewohnerin die Polizei gerufen hatte. Die namentlich nicht genannte Frau war gerade nach Hause zurückgekehrt, nachdem sie über die Weihnachtsfeiertage verreist war, und als sie an Cindys Tür klopfte, erhielt sie keine Antwort, bemerkte aber, dass ein „übler Geruch“ aus dem Schlafzimmer kam. Diese Details gab die Pressestelle des Palm Beach Sheriff‘s Office dem ‚People‘-Magazin bekannt.

Es wird keine Fremdeinwirkung vermutet, sondern angenommen, dass die ehemalige ‚Falcon Crest‘-Darstellerin im Alter von 69 Jahren eines natürlichen Todes gestorben ist, einige Zeit bevor die Polizei ihre Leiche entdeckte. Sie wurde zuletzt am 19. Dezember lebend gesehen.

Cindy wurde in Chicago geboren und arbeitete als Wettermoderatorin und DJane, bevor sie eine Schauspielkarriere verfolgte und 1978 nach Los Angeles zog, wo sie ihren ersten Job in Werbespots für Irish Spring hatte und als Irish Spring Girl bekannt wurde. Ihre erste Filmrolle hatte sie 1979 in ‚Up Yours‘ und dann ergatterte sie eine Rolle in ‚Caddyshack‘ an der Seite von Chevy Chase, Bill Murray, Rodney Dangerfield und Ted Knight. Ein paar Jahre später teilte sie sich die Leinwand mit Jeff Bridges im Science-Fiction-Klassiker ‚Tron‘ und spielte Gabrielle Short und Lori Chapman in der langjährigen Seifenoper ‚Falcon Crest‘. Zu ihren weiteren TV- und Filmauftritten in den 80er- und 90er-Jahren gehörten ‚CHiPs‘, ‚The Love Boat‘, ‚Matlock‘, ‚Hunter‘, ‚The Larry Sanders Show‘, ‚Galaxis‘, ‚Dead Weekend‘ und ‚Out There‘.