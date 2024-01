Emma Stone wurde durch ihre Arbeit an ‚Poor Things‘ für immer verändert.

Die 35-jährige Schauspielerin verkörperte in dem von der Kritik gelobten Film die Rolle der Bella, eine Frau im viktorianischen Zeitalter, die nach ihrem Selbstmord wiederbelebt wird und dadurch einen neuen Blick auf das Leben gewinnt. Für ihre Darstellung in der Science-Fiction-Komödie wurde Stone am gestrigen Sonntagabend (7. Januar) mit einem Golden Globe Award als beste Schauspielerin in einem Musical oder Comedyfilm ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede gab sie preis, dass ihre Arbeit vor der Kamera sie auch noch lange nach dem Ende der Dreharbeiten beeinflusste.

„Bella zu spielen war unglaublich“, erklärte Stone in ihrer Ansprache über ihre Rolle in ‚Poor Things‘. „Ich finde, dass [der Film] eine romantische Komödie ist. Ich sehe ihn als Rom-Com, denn Bella verliebt sich in das Leben an sich statt in eine Person, sie akzeptiert das Gute und Schlechte gleichermaßen als Genuss und dadurch habe ich das Leben anders betrachtet. Alles zählt und alles ist wichtig. Sie ist bei mir geblieben, ganz tief, also bedeutet das hier die Welt für mich. Ich danke euch allen so sehr.“