気象庁によると、9日17:59頃、佐渡付近を震源とするM6.0の地震があり、新潟県長岡市で震度5弱の揺れを観測しました。n この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：1月9日17:59頃n ・震源地 ：佐渡付近(北緯37.9度、東経137.8度)n ・震源の深さ：約10kmn ・地震の規模：M6.0(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度5弱：新潟県中越n ・震度4 ：新潟県上越、新潟県下越、新潟県佐渡、石川県能登n ・震度3 ：石川県加賀、山形県村山、山形県置賜、福島県会津、富山県東部、富山県西部、長野県北部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度5弱】n ・新潟県 ：長岡市n 【震度4】n ・新潟県 ：三条市、柏崎市、見附市、魚沼市、上越市、新潟市中央区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、阿賀町、佐渡市n ・石川県 ：七尾市、輪島市、珠洲市、中能登町、能登町n 【震度3】n ・新潟県 ：小千谷市、加茂市、十日町市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、刈羽村、糸魚川市、妙高市、新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村n ・石川県 ：羽咋市、志賀町、宝達志水町、穴水町、かほく市n ・山形県 ：山辺町、中山町、白鷹町、飯豊町n ・福島県 ：西会津町、会津坂下町n ・富山県 ：富山市、舟橋村、朝日町、高岡市、氷見市、射水市n ・長野県 ：長野市、信濃町、飯綱町、栄村