Jon Hamm hat Gefallen am Leben als verheirateter Mann gefunden.

Der 52-jährige Hollywoodstar gab der Schauspielerin Anna Osceola 2023 das Jawort. Bisher, so verriet Hamm jetzt in einem neuen Interview mit ‚Entertainment Tonight‘, habe er nichts an seiner Ehe auszusetzen. „Es ist aufregend, also, es ist wirklich schön“, erklärte er im Gespräch mit den Reportern. „Heiligabend haben wir unser sechsmonatiges Jubiläum gefeiert, das war auch irgendwie schön. Es fällt einem so leichter, sich daran zu erinnern.“ An seine Hochzeitsfeier im Juni hat Hamm ebenso gute Erinnerungen, doch vor allen Dingen freut er sich jetzt auf die Zukunft mit seiner Frau. Er erzählt: „Das Beste an allem ist einfach, dass wir zusammen sein können.“

Im vergangenen Jahr stand der ‚Mad Men‘-Darsteller unter anderem für ‚Fargo‘ und eine neue Staffel von ‚The Morning Show‘ vor der Kamera. Dass in den letzten zwölf Monaten so viel in seinem Leben passiert ist, kann Hamm zeitweise selbst kaum fassen. „Ich habe tatsächlich vergessen, dass ich das alles wirklich gemacht habe“, berichtet er überrascht. „Das ist einfach so eine Sache, versteht ihr? Wir haben das alles letztes Jahr gedreht und irgendwann musste es ja herauskommen, also ist das jetzt alles veröffentlicht worden.“