写真:前節、復帰戦でゴールを決めたラウタロ・マルティネス

日本時間1月13日から17日にかけて、セリエA第20節の10試合が行われる。首位インテルはラウタロ・マルティネスの復帰で勢いを増したいところ。ユヴェントスは前回対戦時に大敗したサッスオーロに雪辱なるか。



◉注目カード

■モンツァ vs インテル

首位インテルはアウェーでのモンツァ戦に挑む。前節の試合ではケガから復帰したラウタロ・マルティネスが早速ゴールを決め、同じく負傷離脱していたフェデリコ・ディマルコも後半途中からピッチに立つなど、陣容は再び充実しつつある。モンツァとは今シーズン開幕節で対戦し、この時はラウタロ・マルティネスの2ゴールで2-0と快勝している。2位ユヴェントスとの2ポイント差を最低でもキープするためにも、大エースが見せた相性の良さを生かして勝利を収めておきたい。

■ユヴェントス vs サッスオーロ

2位ユヴェントスはサッスオーロをホームに迎える。1月11日にコッパイタリア準々決勝の試合があり、そこから中4日での連戦となるが、サッスオーロは直近の公式戦7試合で1勝1分け5敗と苦戦が続いており、本来ならユヴェントスが苦戦するような相手ではない。ただ、今シーズン第5節で対戦した際にはサッスオーロが4-2と勝利している。同じ相手に連敗するわけにはいかず、大量失点を繰り返すわけにはいかないというプレッシャーもあるはずだが、そうした心理がどう影響するか。

■ミラン vs ローマ

ミランはローマをホームに迎えての一戦となる。セリエAでの通算対戦成績はミラン78勝、ローマ45勝で54引き分けと大きく勝ち越しており、直近10試合の直接対決を見ても5勝4分け1敗と得意な相手だが、直近のコッパイタリア準々決勝でミランはアタランタに1-2、ローマはラツィオとのローマダービーに0-1と敗れており、ともに公式戦連敗阻止をかけた一戦となる。今シーズン第3節で対戦した際には、オリヴィエ・ジルーとラファエウ・レオンがゴールを挙げたミランが2-1で勝利を収めている。両エースがミランを再び勝利に導けるか。

■その他の見どころ

ナポリは最下位サレルニターナとホームで対戦する。昨シーズンのセリエA王者も現在9位、直近のリーグ戦3試合で1分け2敗、3試合連続ノーゴールと苦しい戦いが続いている。エースのヴィクター・オシムヘンがアフリカネイションズカップ出場のため不在という厳しい状況下での戦いではあるが、最下位チーム相手に無様な試合は見せられない。ラツィオはレッチェとのホームゲーム。公式戦4連勝と復調の兆しを見せる中、ルイス・アルベルトも戦列に復帰。彼の不在中、先発のチャンスを得ながら結果を残せなかった鎌田大地にとっては厳しい日々が続くことになる。



◉セリエA 第20節 試合日程

1月13日(土)

23:00 ナポリ vs サレルニターナ

23:00 ジェノア vs トリノ

1月14日(日)

2:00 ヴェローナ vs エンポリ

4:45 モンツァ vs インテル

20:30 ラツィオ vs レッチェ

23:00 カリアリ vs ボローニャ

1月15日(月)

2:00 フィオレンティーナ vs ウディネーゼ

4:45 ミラン vs ローマ

1月16日(火)

4:45 アタランタ vs フロジノーネ

1月17日(水)

4:45 ユヴェントス vs サッスオーロ

※時刻はすべて日本時間