Kit Harington hat enthüllt, dass bei ihm eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert wurde, als er sich 2019 wegen Alkoholproblemen in einer Entzugsklinik befand.

Der 37-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau und ‚Game of Thrones‘-Co-Darstellerin Rose Leslie (36) zwei Kinder hat, enthüllte, dass er schockiert war, als er die Diagnose in einer amerikanischen Reha-Klinik erhielt, nachdem er jahrelang versucht hatte, nüchtern zu werden.

In einem Trailer für den neuen Podcast ‚The Hidden 20 percent‘ mit dem autistischen und ADHS-Unternehmer Ben Branson sagte Kit: „Ich ging in eine Reha in Amerika. Sie stellten bei mir ADS fest.“ Laut der Zeitung ‚The Times‘ sagte Kit über seine Alkoholabhängigkeit: „Das Problem war, dass es nicht nur sozial war. Ich liebte nichts mehr, als allein zu trinken, weil es mich aus mir selbst herausholte, mich aus diesem Kopfraum herausholte, mich sofort aus dieser Angst herausholte.“ Er sprach über seinen Kampf mit dem Ruhm, nachdem er die Rolle des Jon Snow in ‚Game of Thrones‘ gespielt hatte: „Die Leute behandelten mich wie die Figur, die ein Held und gut war. Aber in meinem Leben habe ich mich persönlich überhaupt nicht so gefühlt. Und das, glaube ich, hat zu einer Art psychologischer Narbenbildung geführt. Ich habe viel getrunken. Ich machte die Sucht und alles durch, was dazu gehört, und versteckte Dinge und alles Mögliche. Und das war das genaue Gegenteil der Figur, die ich spielte, die nicht lügen konnte.“

Nachdem er die Dreharbeiten zu ‚Game of Thrones‘ beendet hatte, hatte er eine „Art Zusammenbruch, bei dem alles zu viel wurde“. Die Situation eskalierte, als er 2018/19 in London einen Alkoholiker in Sam Shepards Stück ‚True West‘ spielte. Er sagte: „Die Figur und ich waren an diesem Punkt sehr vermischt. Ich wusste nicht wirklich, wer ich war. Ständiges Trinken, während man einen Alkoholiker spielt. Das war am schlimmsten. Während dieses Stücks brach ich zusammen, erzählte den Leuten um mich herum, was los war, und handelte schließlich.“