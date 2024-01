Die am Boden zerstörte Verlobte von Alec Musser zollt ihrem verstorbenen Partner weiterhin Tribut. Paige Press gab am Samstag (13. Januar) bekannt, dass ihr, der von 2005 bis 2007 die Rolle des Del Henry in der ABC-Soap spielte, im Alter von 50 Jahren verstorben sei. Sie postete eine Flut von Schnappschüssen von sich mit dem Schauspieler und einigen Zeilen. In einer dieser Nachrichten sagte sie, dass sie ihn für immer lieben würde.

Ihre jüngsten Würdigungen des Schauspielers, die sie am Sonntag (14. Januar) teilte, enthielten einen Verweis auf seine Model-Vergangenheit für das Bekleidungslabel Abercrombie and Fitch. Sie repostete ein Bild von ihm oben ohne in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme für die Marke, die für ihre muskelbepackten Models bekannt ist. Paige merkte an: „Der beste Mann, den Abercrombie je hatte.“ Sie hatte zuvor Alecs Tod bestätigt, indem sie in ihrer Instagram-Story mehrere Fotos ihres verstorbenen Partners teilte und dazu schrieb: „RIP an die Liebe meines Lebens. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Mein Herz ist gebrochen.“ In einer weiteren Bildunterschrift fügte sie hinzu: „Heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Wir waren so glücklich.“ Und neben Fotos des ‚Desperate Housewives‘-Darstellers mit ihren Hunden schrieb sie: „Rue wird nie aufhören, ihren Vater zu lieben. Du warst der beste Hundevater.“ Paige teilte auch ein Foto von ihrer Hand, auf dem sie ihren riesigen Verlobungsring zeigt, und schwor: „Ich werde meinen Ring niemals ablegen.“

Paige erzählte TMZ, dass ihr Verlobter am Freitagabend (12. Januar) in seinem Haus in Del Mar, Kalifornien, gestorben sei. Sein Onkel Robert bestätigte die Nachricht ebenfalls, aber weder er noch Paige erzählten dem Outlet Details über die Umstände seines Todes oder die genaue Ursache. Alecs ‚Grown Ups‘-Co-Star Adam Sandler zollte dem Schauspieler auf Instagram ebenfalls Tribut. Er schrieb: „Ich liebte diesen Kerl. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. So ein wunderbarer, lustiger guter Mann. Ich denke an ihn und seine Familie und sende all meine Liebe. Ein wahrer großer Schatz von einem Menschen.“ Alec hatte seinen großen Durchbruch in ‚All My Children‘, als er die zweite Staffel des Reality-TV-Wettbewerbs ‚I Wanna Be a Soap Star‘ gewann. Zu seinen weiteren Schauspielauftritten gehörten Rollen in ‚Road to the Altar‘ und ‚Rita Rocks‘. Außerdem arbeitete er in seinen späteren Jahren als Fitnessmodel.