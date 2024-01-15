（大阪）堺市北区長曽根町付近でひったくり未遂　１月１５日深夜

Published
2024/01/16 04:56 (JST)

大阪府警によると、１５日午後１１時２０分ごろ、堺市北区長曽根町付近の路上で男性へのひったくり未遂が発生しました。（実行者の特徴：男性、黒色ジャンパー、黒色ヘルメット、白色系バイク）

■実行者の言動や状況
・バイクに乗り、通行中の男性に後ろから近づき、カバンを奪おうとした。

■現場付近の施設
・中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道・大阪メトロ］、百舌鳥八幡駅［南海］、新金岡駅［大阪メトロ］、堺市駅［ＪＲ］、堺市北区役所など

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