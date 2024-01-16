雪が積もる石川県輪島市で、倒壊した家屋の前を歩く男性＝16日午前

石川県によると、能登半島地震による死者は16日午前9時時点で、災害関連死14人を含む222人が確認されている。安否不明者は15日午後2時時点から4人増えて26人で、うち輪島市が18人、珠洲市が8人。住宅被害は2万814棟に上る。

15日までの県のまとめでは、道路寸断などで、いまなお輪島市や珠洲市、能登町の計15地区で415人が孤立している。

自治体別の死者数は、珠洲市99人、輪島市88人、穴水町20人、能登町7人、七尾市5人、志賀町2人、羽咋市1人。