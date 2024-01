Emeli Sandé soll Berichten zufolge an einer Zusammenarbeit mit Headie One gearbeitet haben.

Die 'Read All About It'-Hitmacherin bildet mit dem 29-jährigen Rapper, der mit bürgerlichem Namen Irving Adjei heißt, ein ungewöhnliches Team, wobei die Stars gemeinsam einige Tracks aufnahmen.

Ein Insider berichtete gegenüber der 'Bizarre'-Kolumne der 'The Sun'-Zeitung: „Emeli und Irving wurden einander von gemeinsamen Freunden vorgestellt und haben sich wegen ihrer gemeinsamen Liebe zur britischen Rap-Musik wirklich gut verstanden. Emeli befindet sich in einem Umfeld, in dem sie Musik aufnehmen will, die ihren Fans einen besseren Einblick in ihren Hintergrund gibt, also sind sie und Headie gemeinsam ins Aufnahmestudio gegangen, um an einigen Ideen zu arbeiten. Ihre gemeinsame Zeit beim Schreiben von Songs hat zu einem Trio von Liedern geführt, von denen eines als Single hervorsticht, obwohl nicht bekannt ist, was mit den anderen passieren wird.” Und der Insider fügte hinzu: „Drei Tracks gingen aus der Session hervor, und einen lieben sie echt und sie wollen ihn als eine Single veröffentlichen.“ Die mit einem Brit Award ausgezeichnete Emeli, die im vergangenen Jahr ihr fünftes Studioalbum 'How Were We To Know' herausbrachte, gab zuvor zu, dass sie als Künstlerin „wachsen“ will, wobei es aber schwierig sei, „eine Balance zu finden“, wenn es darauf ankommt, das Publikum zu erfreuen.