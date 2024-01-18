熊日30キロロード、近藤（SGホールディングス）ら参戦　招待選手決定

Published
2024/01/18 13:08 (JST)
近藤幸太郎（SGホールディングス）

　熊本城マラソン2024実行委員会（熊本市、熊本日日新聞社、熊本陸上競技協会）は17日、金栗記念第66回熊日30キロロードレース（2月18日）の招待選手を決めた。男子は近藤幸太郎（SGホールディングス）ら13人、女子は3人を選出した。

　ハーフマラソンや1万メートルの持ちタイムを基準に選考した。近藤は青学大卒の実業団1年目。元日の全日本実業団対抗駅伝で2区5位と好走した。実業団からは横田玖磨（トヨタ自動車九州）、小澤大輝（富士通）、合田椋（安川電機）ら若手が参戦。井芹中出身の大山憲明（コニカミノルタ）も招待した。

　大学生は箱根駅伝9区5位の花尾恭輔（駒大）をはじめ、9区11位の竹割真（東海大、九州学院高出）、9区2位の吉田周（東洋大）らが入った。

　女子は、2017年世界選手権のマラソン日本代表の清田真央（スズキ）に加え、肥後銀行の南雲栞理と御﨑舞を選んだ。

　レースは午前9時、熊本市中央区手取本町の駕町通り入り口をスタート。びぷれす熊日会館前にゴールする日本陸連公認コースで開かれる。（野方信助）

【男子】

1　近藤幸太郎（22）SGホールディングス

2　横田　玖磨（22）トヨタ自動車九州

3　河野　琉威（21）トヨタ自動車九州

4　小澤　大輝（23）富士通

5　合田　　椋（24）安川電機

6　大山　憲明（28）コニカミノルタ

7　稲毛　悠太（29）プレス工業

8　花尾　恭輔（22）駒大

9　野沢　悠真（20）創価大

10　梶谷　優斗（21）東海大

11　竹割　　真（20）東海大

12　皆渡　星七（20）青学大

13　吉田　　周（20）東洋大

【女子】

301　清田　真央（30）スズキ

302　南雲　栞理（29）肥後銀行

303　御﨑　　舞（24）肥後銀行

※左からナンバーカード、名前、年齢、所属

花尾恭輔（駒大）
竹割真（東海大）
清田真央（スズキ）

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