近藤幸太郎（SGホールディングス）

熊本城マラソン2024実行委員会（熊本市、熊本日日新聞社、熊本陸上競技協会）は17日、金栗記念第66回熊日30キロロードレース（2月18日）の招待選手を決めた。男子は近藤幸太郎（SGホールディングス）ら13人、女子は3人を選出した。

ハーフマラソンや1万メートルの持ちタイムを基準に選考した。近藤は青学大卒の実業団1年目。元日の全日本実業団対抗駅伝で2区5位と好走した。実業団からは横田玖磨（トヨタ自動車九州）、小澤大輝（富士通）、合田椋（安川電機）ら若手が参戦。井芹中出身の大山憲明（コニカミノルタ）も招待した。

大学生は箱根駅伝9区5位の花尾恭輔（駒大）をはじめ、9区11位の竹割真（東海大、九州学院高出）、9区2位の吉田周（東洋大）らが入った。

女子は、2017年世界選手権のマラソン日本代表の清田真央（スズキ）に加え、肥後銀行の南雲栞理と御﨑舞を選んだ。

レースは午前9時、熊本市中央区手取本町の駕町通り入り口をスタート。びぷれす熊日会館前にゴールする日本陸連公認コースで開かれる。（野方信助）

【男子】

1 近藤幸太郎（22）SGホールディングス

2 横田 玖磨（22）トヨタ自動車九州

3 河野 琉威（21）トヨタ自動車九州

4 小澤 大輝（23）富士通

5 合田 椋（24）安川電機

6 大山 憲明（28）コニカミノルタ

7 稲毛 悠太（29）プレス工業

8 花尾 恭輔（22）駒大

9 野沢 悠真（20）創価大

10 梶谷 優斗（21）東海大

11 竹割 真（20）東海大

12 皆渡 星七（20）青学大

13 吉田 周（20）東洋大

【女子】

301 清田 真央（30）スズキ

302 南雲 栞理（29）肥後銀行

303 御﨑 舞（24）肥後銀行

※左からナンバーカード、名前、年齢、所属

花尾恭輔（駒大）

竹割真（東海大）