写真:ローマはデ・ロッシ新体制の初陣を勝利で飾りたい

現地時間1月20日から21日、および2月14日、22日、28日に、セリエA第21節の10試合が行われる。スーペルコッパ・イタリアーナ開催の影響で変則日程となる中、ユヴェントスは暫定首位に立つチャンスが到来。指揮官が交代したローマはどのようなリスタートを切るか。



◉注目カード

■ローマ vs ヴェローナ

ローマは前節、ミランに1-3と完敗し9位に後退したことを受け、ジョゼ・モウリーニョ監督を解任。今節はダニエレ・デ・ロッシ新監督にとっての初陣となる。モウリーニョ前監督の処遇を巡ってクラブを批判する声も出ているだけに、新体制で何としても勝利を収め、ネガティブな意見を払拭したいところだ。ロメル・ルカクら主力として起用する選手の顔触れに大きな変化はないと思われるが、どのような布陣、戦術で戦うのかがまずは注目ポイントだ。ポジティブな要素としては、左太腿のケガで前節の試合を欠場したパウロ・ディバラが全体トレーニングに復帰している点が挙げられる。ただ、ヴェローナは第2節での対戦時に1-2と敗れている相手だけに油断はできない。

■ウディネーゼ vs ミラン

ミランはウディネーゼとのアウェーゲームに挑む。ウディネーゼは直近10試合で2勝5分け5敗と勝ちきれない試合が続いているが、その2勝のうち1つはミランに0-1で競り勝ったもの(第11節)であり、ミランとしてはそのリベンジを果たす意味でも絶対に負けられない一戦となる。オリヴィエ・ジルーやラファエウ・レオンといったアタッカー陣が好調なうえ、前節の試合ではヤシーン・アドリがミラン加入後初ゴールを挙げて存在をアピールした。こうしたフレッシュな人材も活用させつつ、インテルとユヴェントスに食らいついていきたいところだ。

■ユヴェントス vs レッチェ

公式戦6連勝中のユヴェントスはホームにレッチェを迎えての一戦。リーグ戦での直接対決では直近4試合で4連勝、すべて無失点と実力差を見せつけている。また、首位インテルの試合は今週末ではなく2月下旬に行われるため、勝ち点2ポイント差で2位につけるユヴェントスとしては、勝利すれば暫定ながら首位に立てる重要な一戦。前節の試合で2ゴールを挙げたドゥシャン・ヴラホヴィッチやダメ押しゴールを奪ったフェデリコ・キエーザらが確実に得点して勝利を手繰り寄せたい。

■その他の見どころ

今節が変則日程となるのは、1月18日から22日にかけてスーペルコッパ・イタリアーナがサウジアラビアで開催されるため。同大会は今回から前シーズンのセリエAとコッパイタリアの優勝および準優勝チームが出場するレギュレーションになっており、ナポリ、ラツィオ、インテル、フィオレンティーナが参戦する。そのため、この4チームが絡むボローニャ vs フィオレンティーナは2月14日に、トリノ vs ラツィオは2月22日に、サッスオーロ vs ナポリおよびインテル vs アタランタは2月28日に開催される。首位インテルは1カ月以上にわたってユヴェントスやミランより1試合少ない状態が続き、暫定的にユヴェントスに首位の座を明け渡す可能性もある。ライバルとの勝ち点差をキープし、アタランタ戦が行われた後で再び首位に立てるよう好調を維持したいところだろう。



◉セリエA 第21節 試合日程

1月21日(日)

2:00 ローマ vs ヴェローナ

4:45 ウディネーゼ vs ミラン

20:30 フロジノーネ vs カリアリ

23:00 エンポリ vs モンツァ

1月22日(月)

2:00 サレルニターナ vs ジェノア

4:45 レッチェ vs ユヴェントス

2月15日(木)

3:00 ボローニャ vs フィオレンティーナ

2月23日(金)

4:45 トリノ vs ラツィオ

2月29日(木)

2:00 サッスオーロ vs ナポリ

4:45 インテル vs アタランタ

※時刻はすべて日本時間