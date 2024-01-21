◇菊池市県北広域本部（午前9時半～同11時半）
◇同七城町公民館・菊池市商工会青年部（午後1時半～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「困っています」
AB型「安心です」
＝1月18日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇菊池市県北広域本部（午前9時半～同11時半）
◇同七城町公民館・菊池市商工会青年部（午後1時半～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「困っています」
AB型「安心です」
＝1月18日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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