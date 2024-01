写真:2ゴールを決め、勝利に貢献したヴラホヴィッチ

現地時間1月20日から21日にかけて、セリエA第20節の6試合が行われた。

ジョゼ・モウリーニョ前監督を解任し、クラブのレジェンドであるダニエレ・デ・ロッシ新監督が就任したローマは、ヴェローナとホームで対戦。19分にステファン・エル・シャーラウィのチャンスメークから、最後はロメル・ルカクが左足で丁寧に蹴り込んで先制すると、25分にはルカクが右サイドから上げたクロスのこぼれ球をロレンツォ・ペッレグリーニが左足ボレーで蹴り込み追加点を奪う。後半は相手に攻め込まれ、76分にロングシュートを決められて1点を返されたものの、そのまま逃げ切りに成功してデ・ロッシ新監督の初陣を飾った。

ユヴェントスはレッチェとのアウェーゲーム。前半はスコアレスだったが、後半に入り59分にカウンターの流れの中からドゥシャン・ヴラホヴィッチが左足のボレーをたたき込んで先制すると、68分には再びヴラホヴィッチ。右サイドからのクロスをウェストン・マッケニーが頭で折り返したボールに反応し、足裏で押し込んだ。85分にはFKからブレーメルがヘディングシュートを決めてダメを押し、3-0で勝利したユヴェントスが試合のなかったインテルをかわして暫定首位に立った。

ミランとウディネーゼの一戦は点の取り合いになった。31分、左サイドからのクロスをルベン・ロフタス・チークが流し込んで先制すると、ウディネーゼも42分に同点とし、62分にはフロリアン・トヴァンが勝ち越しゴールを奪う。対するミランも終盤に反撃。83分にオリヴィエ・ジルーのシュートの跳ね返りをルカ・ヨヴィッチが頭で押し込み同点に追いつくと、後半アディショナルタイムにはCKの流れの中からノア・オカフォーがこぼれ球を蹴り込み逆転に成功。ミランがシーソーゲームを制した。

フロジノーネはカリアリに先制を許したものの、後半に3点を奪い返し3-1で勝利。ダヴィデ・ニコラ新監督が就任したエンポリは、シモン・ジュルコフスキのハットトリックによりモンツァに3-0と快勝した。ジェノアはサレルニターナに2-1で勝利している。

なお、ナポリ、ラツィオ、インテル、フィオレンティーナは1月18日から22日にかけてサウジアラビアで開催されているスーペルコッパ・イタリアーナに参加しているため、この4チームが絡むボローニャ vs フィオレンティーナは2月14日に、トリノ vs ラツィオは2月22日に、サッスオーロ vs ナポリおよびインテル vs アタランタは2月28日に開催される。



◉セリエA第21節 結果

ローマ 2-1 ヴェローナ

ウディネーゼ 2-3 ミラン (試合ハイライト)

フロジノーネ 3-1 カリアリ

エンポリ 3-0 モンツァ

サレルニターナ 1-2 ジェノア

レッチェ 0-3 ユヴェントス (試合ハイライト)

ボローニャ 2/14開催 フィオレンティーナ

トリノ 2/22開催 ラツィオ

サッスオーロ 2/28開催 ナポリ

インテル 2/28開催 アタランタ