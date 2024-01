Norman Jewison ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Der Oscar-nominierte Regisseur, der bei Filmen wie ‚Moonstruck‘, ‚In The Heat Of The Night‘ und ‚Fiddler on the Roof‘ Regie führte, ist am Samstag (20. Januar) friedlich in seinem Haus verstorben. Die Nachricht wurde von Jeff Sanderson, dem Publizisten von Jewison, bestätigt.

Der im kanadischen Toronto geborene Regisseur konnte auf eine schillernde Karriere in der Filmindustrie zurückblicken. Seine Filme erhielten 46 Oscar-Nominierungen und 12 Oscar-Gewinne. Der gefeierte Filmemacher wurde 1999 von der amerikanischen Academy of Motion Pictures Arts and Sciences für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Jewisons Filme konzentrierten sich oft auf politische und soziale Themen, einschließlich Rassismus und Ungerechtigkeit. In seiner Autobiografie ‚This Terrible Business Has Been Good to Me‘ erklärte der Regisseur: „Jedes Mal, wenn es in einem Film um Rassismus geht, fühlen sich viele Amerikaner unwohl. Dennoch muss man sich dem stellen. Wir müssen uns mit Vorurteilen und Ungerechtigkeiten auseinandersetzen, sonst werden wir nie verstehen, was gut und böse, richtig und falsch ist. Wir müssen fühlen, wie sich ‚der Andere‘ fühlt.“

Jewison war immer entschlossen, Filme zu machen, mit denen sich sein Publikum identifizieren konnte. Der preisgekrönte Regisseur, der im Laufe seiner Karriere mit Größen wie Denzel Washington und Sidney Poitier zusammengearbeitet hat, schrieb weiter: „Ich neige dazu, die Menschheit als fehlbar, sensibel, verwirrt, irregeführt, aber erlösbar zu zeigen, anstatt als geistlos, unerbittlich gewalttätig. Ich möchte, dass sich die Leute in den Filmen, die ich mache, wiedererkennen. Ich mag keine einfachen Actionfilme.“ Jewison und seine Frau Margaret Ann Dixon hatten die Söhne Kevin und Michael sowie die Tochter Jennifer Ann. Der Regisseur und Margaret waren 51 Jahre lang verheiratet, bis sie 2004 verstarb. 2010 heiratete Jewison Lynne St. David.