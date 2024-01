The Killers werden im August in Las Vegas zu Gast sein.

Die Vegas-Rocker – Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer und Ronnie Vannucci Jr. – werden das 20-jährige Jubiläum ihres gefeierten Debütalbums ‚Hot Fuss‘ zwischen dem 14. und 30. August mit einer Reihe von Shows im Colosseum im Caesars Palace feiern. Es wird das erste Mal sein, dass die ‚Somebody Told Me‘-Hitmacher die LP von 2004 von Anfang bis zum Ende performen werden.

Das bahnbrechende Album enthält auch die bekanntesten Hits ‚Mr. Brightside‘, ‚When You Were Young‘, ‚All These Things That I‘ve Done‘, ‚Human‘ und ‚Read My Mind‘. Ein Vorverkauf findet am 24. Januar auf Ticketmaster statt und der allgemeine Verkauf beginnt am 27. Januar.

Letzten Monat gab Frontmann Brandon zu, dass er bereit wäre, eine Residency wie die von U2 im neu eröffneten, mehrere Millionen Dollar teuren immersiven Sphere-Veranstaltungsort in Sin City zu machen, obwohl er zugab, dass es ein „großes Unterfangen“ sein würde. Gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘ sagte er: „Man kann die Jungs aus Las Vegas holen, aber die Stadt wird immer ein Teil von uns sein. Als wir Kinder waren, war es eine kleine Stadt. Eine Zeit lang war es die am schnellsten wachsende Stadt Amerikas. Ich hatte das Glück, U2 im Sphere zu sehen. Auf jeden Fall wären wir offen dafür, so etwas zu tun. Es wäre ein großes Unterfangen, aber es wäre ein Riesenspaß.“

Die Band spielte bereits 2022 im Caesars Palace für eine private F1 Las Vegas Grand Prix Launch Party. Die Residenz folgt auf ihre ‚Rebel Diamonds Tour‘ in Großbritannien und Irland in diesem Sommer, um ihr achtes Studioalbum gleichen Namens zu unterstützen, das die Charts stürmt und fast ausverkauft ist. The Killers' Vegas Termine:

14. August LAS VEGAS, The Colosseum

16. August LAS VEGAS, The Colosseum

17. August LAS VEGAS, The Colosseum

21. LAS VEGAS, The Colosseum

23. LAS VEGAS, The Colosseum

24. LAS VEGAS, The Colosseum

28. LAS VEGAS, The Colosseum

30. LAS VEGAS, The Colosseum