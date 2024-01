米ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』で使用されたチュチュが、5万2000ドル(約770万円)で落札された。このチュールスカートは、同番組のオープニングで、キャリー・ブラッドショー役を演じたサラ・ジェシカ・パーカーが着用していたもので、予想落札価格は8000ドル(約118万円)から1万2000ドル(約178万円)となっていたが、大幅に上回る価格で競り落とされたかたちだ。

ジュリアンズ・オークションが開催したオークション「アンストッパブル:シグネチャー・スタイルズ・アイコニック・ウィメン・イン・ファッション」で、このアイコニックなスカートについた落札価格は、ダイアナ妃が着用したカクテルドレスと、グレース・ケリーがジョン・F・ケネディ大統領と面会した際に着用したジバンシィのアンサンブルそれぞれについた、32万5000ドル(約4800万円)の落札価格に続くものであったが、もともとは衣装デザイナーのパトリシア・フィールドがニューヨークでわずか5ドル(約700円)で購入したものだという。

オークションサイトのリストにはこう書かれている。「この象徴的なスカートは、ニューヨークの衣料品街でこのシリーズのために買い物をしていたフィールドが、5ドル箱で見つけたものです」「パーカーのキャラクターは当初、オープニングで1998年春のマーク・ジェイコブスの(ケイト・モスが着ていた)ランウェイドレスを着る予定でしたが、フィールドはファッション的に古くならないよう、その時代に特化したものではないものを彼女に着せたいと考えました」「フィールドはそのスカートをパーカーに見せると、パーカーはそのアイデアを気に入っていました」

このチュチュは、番組で使用された5つのスカートのうちの1つで、複数のバージョンが必要とされたのは、今でもオリジナルの1つを所有しているというサラが、通り過ぎるバスの水しぶきを浴びるシーンがあったためだったという。2021年に『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』でキャリー役を再演したサラは、当時ヴォーグ誌に、このシーンを振り返りこう語っていた。「水しぶきを浴びるシーンでは、何枚もあるものを見つけなければならないわ」「でも、単純に沢山あればいいというわけではなく、芸術的であり、多くの基準に合うものでなければならないのよ」