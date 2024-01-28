気象庁によると、28日08:59頃、東京湾を震源とするM4.8の地震があり、東京都中央区・港区・品川区・渋谷区・練馬区・葛飾区・調布市・町田市、神奈川県横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市保土ケ谷区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・川崎市川崎区で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：1月28日08:59頃n ・震源地 ：東京湾(北緯35.6度、東経140.0度)n ・震源の深さ：約80kmn ・地震の規模：M4.8(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部n ・震度3 ：神奈川県西部、茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北西部、千葉県南部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・東京都 ：中央区、港区、品川区、渋谷区、練馬区、葛飾区、調布市、町田市n ・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、川崎市川崎区n 【震度3】n ・東京都 ：千代田区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、江戸川区、八王子市、府中市、小平市、日野市、国分寺市、狛江市、東大和市、多摩市、稲城市、西東京市n ・神奈川県：横浜市西区、横浜市中区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、座間市、綾瀬市、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、厚木市、愛川町、清川村n ・茨城県 ：水戸市、笠間市、土浦市、古河市、石岡市、常総市、取手市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市n ・栃木県 ：佐野市、鹿沼市、真岡市、下野市、市貝町n ・群馬県 ：館林市、邑楽町n ・埼玉県 ：熊谷市、加須市、久喜市、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川越市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、草加市、越谷市、蕨市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、埼玉三芳町、宮代町、杉戸町n ・千葉県 ：千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、白井市、木更津市、富津市、鋸南町