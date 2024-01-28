◇天草市JA本渡五和本所（午前9時～同11時）

◇同天草地域医療センター（午後1時～同4時）

◇山鹿市JA鹿本本所（午前9時半～同11時半）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「安心です」

O型「心配です」

B型「心配です」

AB型「安心です」

＝1月25日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ