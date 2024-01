Boy George sagt, dass die Zeit mit Amy Winehouses Ex-Mann ihm klar machte, dass ihre Beziehung „eine vorprogrammierte Tragödie war“.

Der 62-jährige Culture-Club-Sänger musste 2009 für vier Monate ins Gefängnis, weil er eine männliche Eskorte an einen Heizkörper gekettet und mit einer Metallkette geschlagen hatte. Gleichzeitig saß Blake Fielder-Civil eine 27-monatige Haftstrafe ab, weil er an einem Überfall auf einen Barbesitzer beteiligt war und anschließend versuchte, das Verbrechen mit Bestechungsgeldern zu vertuschen.

George beschreibt in seinen neuen Memoiren ‚Karma: My Autobiography‘, wie er und Blake sich bei einem Kaffee in seiner Zelle unterhielten: „Blake spielte mir Amys Version von ‚Will You Still Love Me Tomorrow?‘ vor. Blake hatte diesen Sid Vicious-Vibe an sich und ich konnte verstehen, warum Amy sich in ihn verliebt hatte. Sie waren ein Liebespaar, eine Tragödie, die nur darauf wartete, sich zu ereignen.“ Amy, die 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung starb, heiratete Blake im Mai 2007 und er wurde im November desselben Jahres verhaftet, bevor er ins Gefängnis kam.

Richter David Radford sagte während Blakes Anhörung, er habe zugegeben, unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gewesen zu sein, als er und sein Freund Michael Brown im Juni 2007 den Pub-Manager James King vor dem Macbeth-Pub in London während einer Kneipenschlägerei angriffen. Dann boten sie King 400.000 Dollar an, damit er darüber schwieg. George – geboren als George O'Dowd – wurde im Dezember 2008 wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt, für einen Vorfall, der sich im April des Vorjahres ereignete. Der Sänger hatte den Norweger Audun mit Handschellen an eine Wandhalterung gefesselt und ihn dann mit einer Metallkette geschlagen. Audun hatte George besucht, um als Model für eine Fotosession zu fungieren, und George wurde am 16. Januar 2009 zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.