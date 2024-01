写真:クロップ監督が退任を発表したリヴァプールはチェルシーとのビッグマッチを迎える ©Getty Images

現地時間1月30日から2月1日にかけて、プレミアリーグ第22節の10試合が行われる。ユルゲン・クロップ監督が退任を発表した首位リヴァプールはチェルシーとの大一番。2位マンチェスター・シティ、3位アーセナルは首位追走に向け落とせない試合が続く。



◉注目カード

■リヴァプール vs チェルシー

ユルゲン・クロップ監督が今シーズン限りでの退任を発表したリヴァプールは、リーグ戦3連勝中のチェルシーをホームに迎える。両者ともこの週末にFAカップ4回戦を戦っているが、チェルシーが中4日であるのに対し、リヴァプールは中2日と日程面ではチェルシーが有利だ。加えて負傷離脱中だったロベルト・サンチェスやクリストフェル・エンクンク、マロ・ギュストは順調に回復し、この試合で復帰する可能性もある。対するリヴァプールも、ケガを抱えていたドミニク・ソボスライやトレント・アレクサンダー=アーノルド、そしてアンディ・ロバートソンがFAカップの試合で戦列に復帰。退任を決意した指揮官のもとでさらに結束力を高め、シーズン後半の戦いに挑んでいく。

■マンチェスター・シティ vs バーンリー

2位につけるマンチェスター・シティは19位と苦戦中のバーンリーをホームに迎える。今シーズン開幕戦では3-0で快勝するなど、プレミアリーグでの直接対決では直近6試合連続で完封勝利を飾っているだけに、この試合でも確実な勝利が求められる。開幕節の前半途中で負傷し長期離脱したケヴィン・デ・ブライネにとっては、その時のネガティブなイメージを一掃したい試合になるだろう。さらに長期離脱中のアーリン・ハーランドも復帰する可能性がある。役者がそろいつつある中、首位リヴァプール追走に向けて勝利必須の一戦となる。

■ノッティンガム・フォレスト vs アーセナル

3位アーセナルはノッティンガム・フォレストとのアウェーゲームに挑む。FAカップでは3回戦敗退を喫していることにより、今節が10日ぶりの試合とコンディション面は問題ない。前節クリスタルパレス戦ではデクラン・ライスとガブリエウが負傷交代したが、ともに軽傷で十分な休養を取ったこともあり、今節の出場に問題はなさそう。ノッティンガム・フォレストは開幕節で2-1と勝利した相手だが、直近の公式戦6試合の戦績は3勝3敗と互角。3敗はいずれもアウェーゲームであるだけに、細心の注意を払う必要がある。

■その他の見どころ

トッテナムはホームでブレントフォードと対戦。キャプテンで得点源でもあるソン・フンミンがAFCアジアカップ参加のため不在だが、ケガで長期離脱していたジェームズ・マディソンが直前のFAカップの試合で戦列に復帰。1月に加入したティモ・ヴェルナーとどのような連携を見せるのかが注目ポイントだ。マンチェスター・ユナイテッドはアウェーでのウルブス戦に挑む。アンドレ・オナナとソフィアン・アムラバトがアフリカネイションズカップ出場のため不在、マーカス・ラッシュフォードとジョニー・エヴァンスは体調不良で出場が微妙な状況だが、カゼミーロやハリー・マグワイア、リサンドロ・マルティネスらが復帰しつつある。ウルブスとは3ポイント差で、この試合に敗れると得点差次第では順位が入れ替わる可能性もあるだけに、後半戦の巻き返しを図る上でも負けられない一戦となる。



◉プレミアリーグ 第22節 試合日程

1月31日(水)

4:30 ノッティンガム・フォレスト vs アーセナル

4:45 ルートン・タウン vs ブライトン

4:45 フラム vs エヴァートン

5:00 クリスタルパレス vs シェフィールド・ユナイテッド

5:15 アストンヴィラ vs ニューカッスル

2月1日(木)

4:30 マンチェスター・シティ vs バーンリー

4:30 トッテナム vs ブレントフォード

5:15 リヴァプール vs チェルシー

2月2日(金)

4:30 ウェストハム vs ボーンマス

5:15 ウルブス vs マンチェスター・ユナイテッド

※時刻はすべて日本時間