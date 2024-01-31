アイスホッケー、女子日本は銀　冬季ユース五輪第13日

Published
2024/01/31 20:52 (JST)
Updated
2024/01/31 21:09 (JST)

　【江陵（韓国）共同】冬季ユース五輪第13日は31日、韓国・江原道の江陵などで行われ、アイスホッケー女子決勝で日本はスウェーデンに0―4で敗れて2連覇を逃し、銀メダルだった。

　フリースタイルスキー男子ハーフパイプで佐藤可崇（DGSC）は9位だった。カーリング混合ダブルスで川合伸弥（北海道・札幌東高）、田中萌珈（北海道・札幌旭丘高）の日本は1次リーグC組を4勝1敗の2位で突破し、準々決勝でデンマークに敗れた。

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