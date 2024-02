Sophie Wilde und Mia McKenna-Bruce feierten am Mittwoch (31. Januar) ihre Nominierungen für den EE Rising Star Award auf einer Party in London.

Die ‚Talk to Me‘-Darstellerin und die ‚How to Have Sex‘-Darstellerin sind neben Ayo Edibiri, Phoebe Dynevor und Jacob Elordi im Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung. Vor den EE BAFTA Awards Ende des Monats trafen sie sich jetzt mit einer Reihe berühmter Gesichter im Pavyllon London und in der Bar Antoine im Four Seasons Hotel Park Lane zur Vanity Fair EE Rising Star Party.

Zu den weiteren Gästen der Party gehörten der Gewinner des EE Rising Star 2020, Michael Ward, die Sängerin Paloma Faith, Emily Atack, die ihren wachsenden Babybauch zeigte, Big Zuu, Kaya Scodelario, Ed McVey, die frisch verlobten Ed Westwick und Amy Jackson sowie der Moderator Vernon Kaye und seine 19-jährige Tochter Phoebe. Für Unterhaltung sorgten DJ-Sets von Künstlern wie Phoenix Brown, Becky Tong, Sarah Story und Manny Norte, während es an einer Live-Küchentheke Canapés und speziell zubereitete Getränke gab, die mit dem Sponsor Don Julio Tequila und den offiziellen BAFTA-Partnern Taittinger, Woodford Reserve und Villa Maria kreiert wurden.

Jeder der Nominierten für den Rising Star hatte einen Cocktail, der nach ihm benannt wurde, etwa Phoebe's Coconut Concoction, Sophie's Sparkling Serenade, Die Saltburn Margarita, Ayo's Paloma Dream und Mia's Oasis Delight. Mia verriet zuvor, dass sie in einem überfüllten Zug saß, als sie erfuhr, dass sie für den Preis nominiert worden war. Der 26-jährige Star erzählte ‚BANG Showbiz‘ und anderen Medien bei der Veranstaltung: „Ich war in einem Zug und musste es geheim halten. Es war ein Zug zur Hauptverkehrszeit und ich dachte mir: ‚Okay, okay, ich kann das nicht wiederholen, aber vielen Dank.‘ Und dann rief ich meine Mutter an und sagte: ‚Ok, Mama, ich kann nicht sagen, was es ist, aber es passiert etwas Aufregendes.‘“