写真:上位対決を制するのはどちらか ©Getty Images

日本時間2月3日から6日にかけて、プレミアリーグ第23節の10試合が行われる。最大の注目カードは首位リヴァプール vs 3位のアーセナル。ともに負けられない重要な一戦だ。また、冨安健洋、遠藤航、三笘薫がAFCアジアカップ出場で不在の中、新たにプレミアリーグに参戦したルートン・タウンの橋岡大樹にも注目したい。



◉注目カード

■アーセナル vs リヴァプール

アーセナルは首位リヴァプールをホームに迎えての一戦に挑む。両者のポイント差は「5」あり、アーセナルとしてはこれ以上、引き離されるわけにはいかない。リヴァプールとしても、首位の座を維持し続けるためには勝ち点を上積みする必要がある。アーセナルは直近の試合でガブリエウ・ジェズスやブカヨ・サカ、ガブリエウ・マルティネッリらアタッカー陣がハイパフォーマンスを見せており、一方のリヴァプールもモハメド・サラーの不在を感じさせないほどの攻撃力を発揮している。冨安、遠藤はいずれもAFCアジアカップに参加しているため日本人対決は実現しないが、それを差し引いても見どころのある攻防が期待できるはずだ。

■ブレントフォード vs マンチェスター・シティ

2位のマンチェスター・シティはブレントフォードとのアウェーゲーム。前節の試合ではアーリン・ハーランドが途中出場で戦列に復帰し、この試合では先発出場する可能性も。ただ、フリアン・アルバレスが前節2ゴールを挙げ、ケヴィン・デ・ブライネも復帰後ハイパフォーマンスを披露しており、ジョゼップ・グアルディオラ監督としては起用法と人員の配置に頭を悩ませるところだろう。ブレントフォードではアイヴァン・トニーが復帰以降、2試合連続ゴールを決めており、マンチェスター・シティとしても要注意の存在。ハーランドとトニー、エースとして存在感を示すのはどちらのストライカーか。

■ニューカッスル vs ルートン・タウン

ニューカッスルは残留争いを続けるルートン・タウンをホームに迎える。負傷者続出で苦しい戦いが続くが、リーグ戦のアウェーゲームでわずか2勝しかしていないルートン・タウンからは確実に勝利を収めたいところ。しかし、ルートン・タウンは前節でブライトンに4-0と快勝し勢いに乗っている。特にハットトリックを達成したイライジャ・アデバヨは、先発出場している直近7試合で6ゴールと好調を維持しており、この試合でも注目の存在だ。1月下旬にルートン・タウンに加入したばかりの橋岡のプレミアリーグデビューにも期待したい。

■その他の見どころ

前節リヴァプールに大敗したチェルシーは、マンチェスター・ユナイテッドと接戦を演じたウルブスと対戦。ともに連敗は避けたいゲームとなり、第18節での対戦時にはウルブスが2-1と勝利を収めているだけに、チェルシーとしてはシーズンダブルを献上するわけにはいかない。マンチェスター・ユナイテッドはホームでウェストハムと対戦。ラスムス・ホイルンドは出場したリーグ戦で3試合連続ゴールを記録し、規律問題で高額の罰金を支払ったとされるマーカス・ラッシュフォードも前節のウルブス戦まで3試合連続ゴールと、前線のタレントがようやく実力を発揮しつつある。このまま上昇気流に乗りたいところだ。



◉プレミアリーグ 第23節 試合日程

2月3日(土)

21:30 エヴァートン vs トッテナム

2月4日(日)

0:00 ブライトン vs クリスタルパレス

0:00 ニューカッスル vs ルートン・タウン

0:00 バーンリー vs フラム

2:30 シェフィールド・ユナイテッド vs アストンヴィラ

23:00 マンチェスター・ユナイテッド vs ウェストハム

23:00 チェルシー vs ウルブス

23:00 ボーンマス vs ノッティンガム・フォレスト

2月5日(月)

1:30 アーセナル vs リヴァプール

2月6日(火)

5:00 ブレントフォード vs マンチェスター・シティ

※時刻はすべて日本時間