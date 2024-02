Christian Olivers Nachlass in Höhe von etwa 1 Million Euro wird wahrscheinlich von seinen Verwandten geerbt, da er ohne Testament gestorben ist.

Der 51-jährige ‚Indiana Jones and the Dial of Destiny‘-Schauspieler kam zusammen mit seinen beiden Töchtern Annik (12) und Madita (10) am 4. Januar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Sie waren auf dem Weg von der Karibikinsel Bequia nach St. Lucia, als ihr einmotoriges Flugzeug „Schwierigkeiten hatte und ins Meer stürzte“, so die Royal St. Vincent and Grenadines Police.

Aus Gerichtsdokumenten geht nun hervor, dass der als Christian Klepser in Celle geborene Schauspieler ein Vermögen im Wert von etwa 1 Millionen Euro, aber kein Testament hinterlassen hat. Die Papiere wurden ‚Page Six‘ zugespielt, die auch berichtet hat, dass die Mutter des deutschen ‚Cobra 11‘-Schauspielers, Ursula Klepser, und der Vater Gerhard Klepser einen Mann namens Konstantin Richter zum Nachlassverwalter ihres Sohnes ernannt haben. Neben seinen Eltern hinterließ Christian seine Schwester Alexandra Klepser. Seine Verwandten sollen nun seinen Nachlass erben, weil kein Testament vorhanden ist.

Robert Sachs, der Pilot und Besitzer des Flugzeugs, in dem Christian und seine Töchter starben, kam ebenfalls ums Leben. Christian hatte am Neujahrstag auf Instagram über seinen Familienausflug gepostet und ein Bild von einem Strand mit den Worten betitelt: „Grüße von irgendwo im Paradies! Auf Gemeinschaft und Liebe... 2024 Wir kommen!“ Die Ex-Frau des Schauspielers, Jessica Klepser, und seine Familie sagten in einer öffentlichen Erklärung, sie seien „zutiefst traurig“ über die Tragödie, die das Leben von Christian und den Mädchen, die er mit seiner ehemaligen Partnerin hatte, forderte. Sie fügten hinzu, dass sowohl Christians als auch Jessicas Töchter eine „tiefe Bindung, ein ansteckendes Lachen und einen Abenteuergeist“ teilten, der von jedem, der sie kannte, vermisst werden wird.